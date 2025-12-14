Phụ huynh “trường nhà giàu” ở TPHCM bất ngờ khi nhận được 1 triệu đồng

Ngày 12/12, điện thoại của chị Lê Thu Quyên, ở phường An Khánh, TPHCM nhận tin nhắn thông báo tài khoản ngân hàng vừa được chuyển vào 1 triệu đồng. Nội dung chuyển khoản là trường hoàn tiền BHYT năm 2026 theo công văn từ cơ quan Bảo hiểm xã hội.

Chị Quyên cho biết chị vừa bất ngờ, vừa vui mừng khi nhận lại khoản tiền tạm ứng đóng BHYT cho con.

Chị Thu Quyên nhận lại được tiền tạm ứng đóng BHYT năm 2026 (Ảnh: NVCC).

Con chị Quyên theo học tại một trường tiểu học song ngữ cùng khu vực, có mức phí hơn 200 triệu đồng/năm. Số tiền BHYT không quá lớn so với chi phí của nhiều gia đình, nhất là với những gia đình cho con học trường tư, quốc tế.

Tuy nhiên, khi có thông tin học sinh tại TPHCM được miễn BHYT, chị Thu Quyên cho biết rất phấn khởi vì chính sách này thiết thực, áp dụng cho học sinh, không phân biệt trường công hay trường tư.

“Với tôi, con được miễn BHYT vừa là món quà vật chất nhưng cũng là món quà tinh thần”, chị Quyên nói.

Người mẹ chia sẻ, nhận lại số tiền này, chị sẽ dành một nửa để con tham gia ủng hộ đồng bào miền Trung chịu ảnh hưởng bởi lũ lụt. Đây như là một lời cảm ơn của chị cũng như cách dạy con về tinh thần nhận lại và trao đi.

Chị Lê Thu Quyên phấn khởi cho biết, vào tháng 11 vừa qua, chị và các phụ huynh cũng đã hoàn thành thủ tục để nhận tiền hỗ trợ học phí dành cho học sinh ngoài công lập của TPHCM từ 80.000 đến 180.000 đồng/tháng, tương đương với học phí trường công. Con chị ở bậc tiểu học, được hỗ trợ 80.000 đồng/tháng.

Ngay khi chính sách học sinh ở TPHCM được miễn phí 100% BHYT được thông qua vào tháng 11 vừa qua, nhiều trường lập tức chi trả lại cho cha mẹ học sinh. Trên hệ thống cổng thông tin của nhiều trường cũng thông báo về việc ngưng thu và hoàn trả tiền BHYT năm 2026.

Tại Trường THCS Trần Văn Ơn, phường Tân Định, trường thông báo hoàn trả tiền BHYT năm 2026 với số tiền 631.800 đồng cho phụ huynh từ cuối tháng 11 qua các kênh thông tin liên lạc của trường và gửi thông tin đến từng lớp.

Ngoài chi trả qua tài khoản ngân hàng, trường còn chi trả trực tiếp tại phòng tài vụ với phụ huynh nhận tiền mặt.

Tại Trường Tiểu học Võ Trường Toản (phường Diên Hồng), lãnh đạo nhà trường cho biết, trường chỉ mới triển khai thu BHYT khối 1 và đã chuyển sang phía bảo hiểm xã hội.

Ngay sau khi nhận được thông tin về chính sách miễn phí 100%, trường lập tức làm thủ tục đề nghị hoàn trả và thông báo chi trả cho phụ huynh. Đồng thời, trường cũng thông tin đến phụ huynh các khối lớp còn lại không phải đóng khoản tiền này.

Học sinh ở TPHCM được miễn phí BHYT (Ảnh: Hoài Nam)

Trước đó, HĐND TPHCM chính thức thông qua Nghị quyết quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người cao tuổi, học sinh trên địa bàn TPHCM.

Theo đó, học sinh phổ thông, người học chương trình giáo dục phổ thông (học viên theo học chương trình giáo dục thường xuyên cấp THCS và giáo dục thường xuyên cấp THPT), trong cơ sở giáo dục công lập và ngoài công lập trên địa bàn TPHCM, sẽ được hỗ trợ 50% mức đóng bảo hiểm y tế học sinh.

Mức hỗ trợ này khi cộng với mức hỗ trợ 50% từ chính sách chung của Trung ương, học sinh thuộc nhóm nói trên được hỗ trợ 100% phí bảo hiểm y tế.

Được biết, kinh phí dự kiến thực hiện chính sách này là 1.953 tỷ đồng/năm.