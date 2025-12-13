Bộ ảnh cưới siêu dễ thương của cặp thầy cô tiểu học ở Đồng Nai

Bộ ảnh cưới của thầy giáo Võ Công Hậu và cô giáo Lê Hồng Nhung, Trường Tiểu học Long Thọ, tỉnh Đồng Nai (Ảnh: NVCC).

Những giờ qua, mạng xã hội lan truyền bộ ảnh cưới mộc mạc nhưng đầy yêu thương của thầy giáo Võ Công Hậu (SN 1996) và cô giáo Lê Hồng Nhung (SN 1997) cùng đang giảng dạy tại Trường Tiểu học Long Thọ, xã Phước An, tỉnh Đồng Nai.

Không lộng lẫy váy áo, không ê-kíp chuyên nghiệp, bộ ảnh được thực hiện ngay trong sân trường - nơi họ gặp nhau, làm việc và yêu thương, khiến nhiều người xúc động vì quá đỗi giản dị và chân thật.

Bộ ảnh cưới chụp trong… 30 phút giờ ra chơi

Khung cảnh buổi chụp ảnh diễn ra hết sức giản dị nhưng lại ngập tràn cảm xúc. Cô giáo Lê Hồng Nhung xuất hiện trong tà áo dài giản dị, vẫn nét dịu dàng quen thuộc khi đứng lớp. Mái tóc buông nhẹ, cùng chiếc voan cô dâu tinh khôi khẽ bay trong gió.

Hình ảnh cô giáo Lê Hồng Nhung trong buổi chụp ảnh cưới tại trường (Ảnh: NVCC).

Bên cạnh, chú rể Võ Công Hậu lịch lãm với áo sơ mi trắng, thắt cà vạt gọn gàng. Sân trường, lớp học, hành lang... bỗng chốc trở thành phim trường lãng mạn.

Theo thầy giáo Võ Công Hậu, sau khi chụp ảnh cưới tại Đà Lạt, thầy Hậu - cô Nhung quyết định thực hiện thêm một bộ ảnh ngay tại lớp để lưu giữ khoảnh khắc với lớp chủ nhiệm và kỷ niệm thời gian cùng nhau đứng lớp.

Ban giám hiệu và đồng nghiệp ủng hộ vì ý tưởng tạo nên những hình ảnh đẹp về nghề giáo.

“Tụi mình chỉ muốn ghi lại khoảnh khắc thanh xuân của mình ở ngôi trường này - nơi đã chứng kiến tụi mình gặp nhau, đồng hành cùng nhau”, thầy tâm sự.

Những bức ảnh giản dị được chụp bằng điện thoại di động do một giáo viên trong trường thực hiện (Ảnh: NVCC).

Thầy Hậu chia sẻ bộ ảnh được chụp cách đây một tuần, hoàn toàn bằng điện thoại di động, với sự hỗ trợ của một đồng nghiệp trong trường.

“Chúng mình tranh thủ giờ ra chơi, tổng cộng khoảng 30 phút. Một cô giáo cầm máy chụp, tụi mình tự đặt góc, chỉnh sửa ảnh thì mình tự làm luôn”, thầy Hậu kể.

Điều đáng yêu nhất là sự háo hức của các học sinh khi thấy thầy cô chụp ảnh cưới ngay giữa sân trường.

“Các em reo hò, rồi chạy vào chạy ra để phụ diễn”, thầy Hậu cười.

Học sinh háo hức tham gia chụp ảnh cưới cùng thầy cô (Ảnh: NVCC).

Không cần kịch bản cầu kỳ, chính sự ngẫu hứng và hồn nhiên của các em đã tạo nên khung cảnh sống động nhất. Những "diễn viên nhí" này, chủ yếu là học sinh lớp cô Nhung và thầy Hậu, không giấu nổi vẻ háo hức, bất ngờ.

Khi bộ ảnh được lan truyền, nhiều thầy cô trong trường và cộng đồng mạng đã gửi lời chúc mừng.

“Mình mong rằng những hình ảnh này có thể kể lên một lát cắt thật đẹp của nghề giáo rằng: đằng sau phấn trắng và bài giảng, thầy cô cũng là những con người biết yêu, biết sống chân thành và đem chính tình yêu ấy thắp sáng môi trường mà mình gắn bó mỗi ngày”, nam giáo viên chia sẻ.

Học sinh 2 lớp do thầy Hậu và cô Nhung làm chủ nhiệm đều háo hức tham gia bộ ảnh đặc biệt này (Ảnh: NVCC).

Thầy Công Hậu cũng cho biết chỉ muốn học trò cảm nhận được một điều giản dị, trong một ngôi trường chan hòa yêu thương, khi người lớn tìm thấy niềm vui và hạnh phúc, thì trẻ con cũng sẽ lớn lên bằng nụ cười và sự an yên.

Từ ánh nhìn đầu tiên đến chuyện trăm năm

Cặp đôi “trường - lớp” này quen nhau ngay tại nơi công tác. Thầy Hậu đã dạy được 10 năm, cô Nhung mới về trường được 2 năm.

Thầy Hậu nhớ lại giây phút lần đầu gặp vợ tương lai trong buổi thi tuyển dụng: “Mình đi ngang qua phòng thi, thấy cô này ấn tượng lắm. Cảm giác giống như “thích ngay từ cái nhìn đầu tiên”.

Đám cưới của thầy Võ Công Hậu và cô Lê Hồng Nhung được tổ chức vào ngày hôm nay (13/12).

Quen nhau khi trở thành đồng nghiệp, rồi yêu nhau khi cùng gắn bó với nghề giáo, hai người dần hiểu hơn về nỗi vất vả, áp lực và cũng nhiều niềm vui của nhau.

“Cùng làm nghề, cùng mến trẻ nên tụi mình dễ thấu hiểu lắm. Ở nhà là vợ chồng, lên trường lại là đồng nghiệp - điều đó giúp tụi mình động viên nhau nhiều hơn”, thầy Hậu chia sẻ.

Từ những ngày cùng nhau soạn bài, dự giờ, hỗ trợ nhau công tác chủ nhiệm… đến hôm nay cùng ghi lại bộ ảnh cưới trong chính lớp học thân quen - câu chuyện của thầy Hậu và cô Nhung khiến nhiều người xúc động vì sự bình dị, ngọt ngào và rất nghề giáo.

“Hai vợ chồng cùng đứng lớp, cùng yêu nghề, yêu trẻ - đó là điều làm tụi mình bền vững hơn”, thầy Hậu nói.

Bộ ảnh cưới không cầu kỳ, không ánh đèn studio, nhưng chứa đựng những điều đẹp đẽ nhất: tình yêu, sự chân thành và niềm hạnh phúc được gieo vào khoảng sân trường nơi họ gắn bó.