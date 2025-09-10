Học sinh TPHCM được ôn thi lớp 10, lớp 12 miễn phí

Nội dung này được Sở GD&ĐT TPHCM đề cập trong hướng dẫn tổ chức dạy học 2 buổi/ngày đối với giáo dục phổ thông từ năm học 2025-2026 ban hành chiều 10/9.

Trong đó, kế hoạch dạy học, hoạt động giáo dục ở buổi 2 được thực hiện từ 2 nguồn gồm từ ngân sách và xã hội hoá.

Đối với kế hoạch dạy học, hoạt động giáo dục ở buổi 2 được thực hiện từ nguồn ngân sách cho một số nội dung gồm: củng cố để học sinh hoàn thành nội dung học tập; ôn tập, phụ đạo học sinh có kết quả học tập môn học cuối học kì liền kề ở mức chưa đạt; bồi dưỡng học sinh giỏi; ôn thi tuyển sinh lớp 10, ôn thi tốt nghiệp THPT...

Học sinh phổ thông ở TPHCM (Ảnh: Hoài Nam).

Sở lưu ý, không sử dụng thời lượng dành cho việc dạy học, hoạt động giáo dục ở buổi 2 để thực hiện dạy học nội dung các môn học, hoạt động giáo dục bắt buộc, lựa chọn, chuyên đề học tập của Chương trình giáo dục phổ thông cũng như thực hiện kiểm tra, đánh giá học sinh.

Trong đó, việc ôn thi tuyển sinh lớp 10, ôn thi tốt nghiệp THPT không quá 6 tiết/tuần, thực hiện từ đầu năm học.

Bồi dưỡng học sinh giỏi theo môn học, không quá 2 tiết/môn/tuần; thực hiện từ đầu năm học cho đến khi học sinh tham gia kỳ thi.

Củng cố để học sinh hoàn thành nội dung học tập; ôn tập, phụ đạo học sinh có kết quả học tập môn học cuối học kì liền kề ở mức chưa đạt không quá 2 tiết/môn/tuần. Các lớp đầu cấp thực hiện từ học kì 2 của năm học, còn các khối lớp còn lại thực hiện từ đầu năm học.

Còn ở buổi 1, bố trí số lượng trong tổng số buổi học/tuần bảo đảm đủ số tiết/tuần của các môn học và hoạt động giáo dục bắt buộc, lựa chọn, chuyên đề học tập theo quy định tại Chương trình giáo dục phổ thông.

Sở GD&ĐT TPHCM nhấn mạnh, số tiết cho buổi 1 và số tiết cho buổi 2 trong ngày, trong tuần được sắp xếp linh hoạt đúng theo thời lượng quy định, phù hợp, thuận tiện với điều kiện thực hiện của nhà trường, học sinh và cha mẹ học sinh.

Sở GD&ĐT TPHCM cũng lưu ý, trường học rà soát thực trạng cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên, xác định nhu cầu kinh phí để tổ chức dạy học 2 buổi/ngày; bố trí giáo viên giảng dạy, tổ chức các hoạt động phải căn cứ thực tiễn và điều kiện nhà trường bảo đảm không gây quá tải với học sinh, giáo viên và cha mẹ học sinh.

Khảo sát nhu cầu học tập của học sinh ở buổi 2 trước khi bắt đầu năm học mới để có phương án tổ chức các nội dung giáo dục đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh và phù hợp với điều kiện của nhà trường;

Xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường, sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất và đội ngũ giáo viên; bố trí tiết học của buổi 1 và buổi 2 linh hoạt, phù hợp với điều kiện của nhà trường, không gây áp lực cho học sinh.