Phụ huynh dùng xe tải, thuyền thúng chở con về nhà giữa mưa lớn

Khoảng 9h ngày 30/10, nước đã tràn vào các phòng học của Trường Mầm non Kỳ Thịnh (tổ dân phố Tây Yên, phường Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh) sau cơn mưa lớn kéo dài.

Bà Lê Thị Thu Hà, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết trước tình huống nước ngập sâu, trường đã xin ý kiến lãnh đạo phường và thông báo cho phụ huynh đến đón con về nhà để đảm bảo an toàn.

Nước tràn vào các lớp học của Trường Mầm non Kỳ Thịnh (Ảnh: Văn Nguyễn).

"Nước ngập quá đầu gối người lớn ở khu vực sân trường và các tuyến đường xung quanh. Một số phụ huynh phải dùng thuyền thúng, xe tải để đưa các cháu vượt qua điểm ngập lụt", bà Hà cho hay.

Theo bà Hà, hơn 120 trẻ của trường được cho nghỉ học đến hết chiều 30/10. Chính quyền địa phương cùng nhà trường sẽ tiếp tục theo dõi diễn biến thời tiết để quyết định thời gian đi học trở lại.

Phụ huynh dùng thuyền thúng chở con về nhà (Ảnh: Văn Nguyễn).

Cùng thời điểm, nhiều trường học khác trên địa bàn phường Vũng Áng cũng cho hàng trăm học sinh tạm nghỉ để đảm bảo an toàn.

Từ sáng đến trưa 30/10, nhiều địa phương của Hà Tĩnh xảy ra mưa lớn kéo dài suốt nhiều giờ, đặc biệt là khu vực phía Nam bị ngập cục bộ nhiều tuyến đường.

Chính quyền các xã, phường phía Nam Hà Tĩnh đã khuyến cáo người dân theo dõi chặt chẽ thời tiết, không đi vào vùng ngập sâu hoặc nước chảy xiết, hạn chế ra ngoài khi không cần thiết và chủ động di chuyển tài sản, vật nuôi đến nơi an toàn.

Ô tô tải được đưa đến trường để chở học sinh qua điểm ngập lụt (Ảnh: Văn Nguyễn).

Theo Đài Khí tượng thủy văn Hà Tĩnh, từ đêm 29 đến sáng 30/10, khu vực tỉnh này có mưa, vùng đồng bằng và ven biển phía Nam có mưa to đến rất to.

Dự báo từ sáng 30 đến đêm 31/10, khu vực phía Bắc và phía Tây Hà Tĩnh có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to; lượng mưa phổ biến 50-100mm, có nơi trên 150mm; đồng bằng ven biển phía Nam có mưa to đến rất to, lượng mưa 100-200mm, có nơi trên 250mm.

Lượng mưa lớn sẽ tiếp tục duy trì tại tỉnh này trong ngày và đêm 1/11.