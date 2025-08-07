Thanh Hóa có tân Giám đốc Sở Y tế

Theo nội dung quyết định, ông Lê Văn Cường được bổ nhiệm chức Giám đốc Sở Y tế Thanh Hóa, thời hạn 5 năm, bắt đầu từ ngày 5/8.

Trước đó, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã quyết định giao ông Lê Văn Cường, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa, phụ trách điều hành hoạt động của Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa, kể từ ngày 1/7.

Ông Lê Văn Cường, tân Giám đốc Sở Y tế Thanh Hóa (Ảnh: Tô Hà).

Ông Lê Văn Cường (SN 1978), quê ở xã Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Ông tốt nghiệp bác sĩ y khoa tại Trường Đại học Y Hà Nội năm 2002; bác sĩ Nội trú Tim mạch tại Trường Đại học Y Hà Nội năm 2006; Thạc sĩ Kế hoạch và Chính sách Y tế tại Đại học Leeds (Vương quốc Anh) năm 2014; Tiến sĩ Y khoa tại Viện Nghiên cứu khoa học Y dược Lâm sàng 108 vào năm 2017.

Hơn 20 năm công tác trong ngành Y tế, ông Lê Văn Cường đã giữ nhiều chức vụ lãnh đạo, quản lý.

Từ 12/2018, ông Lê Văn Cường giữ chức vụ Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa.

Tháng 7/2021, ông là Đại biểu Quốc hội khóa XV, Ủy viên Ủy ban Văn Hóa và Xã hội của Quốc hội.

Đến năm 2023, ông được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Sở Y tế Thanh Hóa.

Hiện ông kiêm nghiệm chức Phó Giám đốc Phân hiệu Trường Đại học Y Hà Nội tại Thanh Hóa, trực thuộc Trường Đại học Y Hà Nội.