Oxford công bố 3 từ khoá tiếng Anh nổi bật nhất năm 2025

Aura farming là sự kết hợp của từ aura (hào quang) và farming (canh tác, nuôi trồng). Thuật ngữ này chỉ việc cố tình xây dựng hình ảnh bản thân hấp dẫn, “cool ngầu”, có thần thái trước công chúng; tức là hành vi cố gắng tạo hào quang thông qua cách ăn mặc, hành xử, mạng xã hội để gây ấn tượng.

Thuật ngữ này xuất hiện lần đầu trên mạng vào năm 2023 và bùng nổ mạnh mẽ vào tháng 7 năm nay, sau khi hàng triệu người trên toàn cầu hưởng ứng một video ghi lại hình ảnh Rayyan Arkan Dikha, cậu bé 11 tuổi người Indonesia, với phong thái trông cực kỳ ngầu khi thực hiện vai trò vũ công cổ vũ cho thủy thủ đoàn của một thuyền đua truyền thống.

Rayyan Arkan Dikha, 11 tuổi, người Indonesia, gây bão mạng vì thần thái "cool ngầu" (Ảnh: mfimages).

Nếu aura farming thiên về vẻ ngoài, thì biohack đi sâu vào nỗ lực tối ưu hóa bản thể sinh học của con người.

Biohack là sự kết hợp của tiền tố bio (sinh học) và động từ hack (can thiệp, thay đổi). Từ này dùng để chỉ nỗ lực cải thiện hoặc tối ưu hóa sức khoẻ, tuổi thọ, hiệu suất thể chất, tinh thần bằng cách thay đổi chế độ ăn uống, thói quen tập luyện hoặc sử dụng các phương tiện khác như thuốc, thực phẩm bổ sung, hoặc thiết bị công nghệ.

Từ khóa này trở nên nổi bật trong những tháng gần đây, đặc biệt là sự quan tâm của giới nhà giàu và quyền lực, nhằm ngăn chặn và đảo ngược quá trình lão hóa.

Mức độ sử dụng của thuật ngữ này đã tăng gấp đôi trong năm qua, phản ánh sự nỗ lực của con người hiện đại trong việc "gian lận" bệnh tật, tuổi già.

Cuối cùng, từ khoá rage bait cảnh báo về mặt tối của thuật toán và tương tác trực tuyến, nơi cảm xúc tiêu cực được khai thác tối đa.

Rage bait là nội dung trực tuyến được “thiết kế” để kích thích cảm xúc mạnh, đặc biệt là giận dữ, tranh cãi, phẫn nộ, với mục đích tạo tương tác, lượt xem, “câu view”.

Đây là sự kết hợp của từ rage (cơn thịnh nộ dữ dội) và bait (mồi nhử hấp dẫn).

Theo Oxford, cụm từ này được sử dụng gấp ba lần trong năm qua, phản ánh việc người dùng liên tục bị đẩy vào các cuộc tranh luận, xung đột mà phần lớn do tác động của thuật toán mạng xã hội, cũng như sức gây nghiện của nội dung đánh vào sự phẫn nộ.

Đây là minh chứng cho một xu hướng chung trong giới truyền thông, nơi mà cơn thịnh nộ (rage) được thưởng bằng sự tương tác cao, tạo ra một vòng lặp độc hại trong văn hóa mạng.

Cả ba từ khóa aura farming, biohack và rage bait là những lăng kính sắc nét phản chiếu những áp lực và cách con người phản ứng với thế giới trong thời đại số: sống để được nhìn thấy, sống để tối ưu hiệu suất và sống trong môi trường thông tin dễ gây phẫn nộ.

Mỗi năm, đội ngũ ngôn ngữ học của Oxford lại giải mã những biến động của xã hội qua những từ ngữ mà con người sử dụng. Năm 2025 được đánh dấu là một năm chuyển mình mạnh mẽ, nơi nhân loại phải đối diện với những câu hỏi sâu sắc về bản thân trong một thế giới do công nghệ điều khiển.

Sự len lỏi ngày càng sâu rộng của công nghệ và trí tuệ nhân tạo (AI) vào đời sống hàng ngày đã thay đổi hoàn toàn cách chúng ta tương tác và tự nhận diện. Ranh giới giữa thực và ảo đang dần bị xóa nhòa. Hoàn cảnh này buộc xã hội phải luôn tự vấn rằng chúng ta thực sự là ai, không chỉ trên mạng xã hội mà cả ngoài đời thực.

Kiều Yên