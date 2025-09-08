Ứng viên duy nhất được đề nghị xét phó giáo sư ngành văn học là ai?

Hội đồng Giáo sư Nhà nước vừa công bố danh sách 933 ứng viên được Hội đồng Giáo sư cơ sở đề nghị xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư của 26 ngành/liên ngành năm 2025. Đáng chú ý, ngành văn học chỉ có duy nhất 1 ứng viên.

Bà là TS Lê Thị Thanh Tâm, Trưởng khoa Việt Nam học và tiếng Việt, Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

TS Lê Thị Thanh Tâm (Ảnh: Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn).

TS Thanh Tâm sinh năm 1975, quê tại Bà Rịa - Vũng Tàu, tốt nghiệp cử nhân Văn học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TPHCM năm 1997. Cũng tại trường này, năm 2007, bà lấy bằng tiến sĩ ngữ văn, chuyên ngành Lý thuyết và Lịch sử văn học.

Về quá trình công tác, TS Thanh Tâm từng làm thực tập nghiên cứu tại Viện Khoa học Xã hội TPHCM, giảng viên khoa Ngữ văn và Báo chí Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TPHCM.

Từ năm 2012, bà chuyển công tác ra Hà Nội, là giảng viên, Trưởng bộ môn Văn học, khoa Việt Nam học và tiếng Việt, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội. Từ năm 2021, bà giữ chức Trưởng khoa.

Bà Lê Thị Thanh Tâm từng có 1 năm làm học giả quốc tế nghiên cứu về Nhật Bản học tại Đại học Ngoại ngữ Tokyo, Nhật Bản. Từ tháng 4/2016 đến tháng 3/2018, bà làm Phó giáo sư kiêm nhiệm của trường này.

Các hướng nghiên cứu chính của TS Lê Thị Thanh Tâm gồm: văn học Việt Nam trong bối cảnh Đông Á; tôn giáo trong mối quan hệ với văn học, triết học, mỹ học; tiếng Việt và nghiên cứu Việt Nam

Bà đã công bố 41 bài báo khoa học, trong đó có 2 bài báo khoa học trên tạp chí quốc tế có uy tín.

Văn học là ngành duy nhất trong 26 ngành/liên ngành chỉ có 1 ứng viên được Hội đồng Giáo sư cơ sở đề nghị.

Theo kế hoạch, từ ngày 29/8 đến 26/9, các hội đồng giáo sư ngành, liên ngành sẽ xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2025. Cuối cùng, Hội đồng Giáo sư nhà nước sẽ họp xét từ ngày 20 đến 31/10.