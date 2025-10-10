Nữ sinh lớp 7 đập heo đất ủng hộ hơn 38 triệu đồng giúp đồng bào vùng lũ

Ngày 10/10, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng thông báo đã tiếp nhận nhiều đóng góp từ các tổ chức, cá nhân nhằm hỗ trợ đồng bào chịu ảnh hưởng nặng nề từ bão Matmo.

Trong số đó, câu chuyện về em Hoàng Lê Bảo Quyên, học sinh lớp 7/9 Trường THCS Nguyễn Huệ, đã gây xúc động mạnh khi em cùng mẹ ủng hộ hơn 38,5 triệu đồng từ tiền tiết kiệm heo đất của mình.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng tiếp nhận ủng hộ của em Hoàng Lê Bảo Quyên (Ảnh: Thái Cường).

Số tiền hơn 38,5 triệu đồng này là từ việc tiết kiệm hơn một năm của Bảo Quyên. Chia sẻ về hành động của mình, Bảo Quyên cho biết em không thể cầm lòng khi chứng kiến hình ảnh nhà cửa, trường học ở các tỉnh Thái Nguyên, Lạng Sơn... chìm trong biển nước, cùng cảnh các bạn nhỏ và người già phải leo lên nóc nhà chờ cứu hộ.

“Con thấy thương vô cùng nên xin ý kiến mẹ, quyết định đập heo đất để ủng hộ các bạn và đồng bào gặp khó khăn”, Bảo Quyên xúc động nói.

Chị Lê Thị Kim Vui, mẹ của Bảo Quyên, cho biết gia đình thường xuyên tham gia các hoạt động từ thiện, điều này đã nuôi dưỡng tinh thần tương thân tương ái trong bé.

Đây không phải lần đầu Bảo Quyên đập heo đất ủng hộ. Năm 2024, em cũng từng làm điều tương tự để giúp đỡ người dân vùng bão lũ. Gia đình hoàn toàn ủng hộ tấm lòng nhân ái của Bảo Quyên.

Số tiền này đã được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng tiếp nhận và sẽ chuyển vào quỹ để hỗ trợ đồng bào Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Thầy Võ Thanh Phước, Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Huệ, thông tin thêm rằng trong tổng số gần 206 triệu đồng mà nhà trường ủng hộ, Bảo Quyên và gia đình đã đóng góp 10 triệu đồng.

Sau đó, em tiếp tục đập heo đất tiết kiệm, ủng hộ thêm hơn 38 triệu đồng. Như vậy, qua hai lần, Bảo Quyên và gia đình đã đóng góp gần 50 triệu đồng, thể hiện mong muốn góp phần giúp đỡ đồng bào vượt qua hoạn nạn.

Thầy Phước nhận xét Bảo Quyên là một học sinh ngoan, hòa đồng, thân thiện, chăm chỉ học tập và đặc biệt có tinh thần tương thân tương ái rất đáng quý.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng đã phát động đợt tiếp nhận ủng hộ đồng bào vùng lũ lụt từ ngày 7/10 đến hết ngày 7/11.

Trước đó, vào ngày 1/10, tại hội nghị sơ kết tình hình triển khai và kết quả 3 tháng vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Ban tổ chức cũng đã phát động ủng hộ đồng bào các tỉnh Bắc Trung Bộ bị thiệt hại do cơn bão Bualoi.

Ông Lương Nguyễn Minh Triết, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, cho biết thành phố sẽ trích hơn 6 tỷ đồng để ủng hộ đồng bào các tỉnh Bắc Trung Bộ khắc phục hậu quả bão lụt.