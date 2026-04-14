Nữ sinh lớp 7 bị đánh tới tấp vẫn chưa thể đến trường

Ngày 14/4, ông Ung Đình Hiền, Chủ tịch UBND xã Vạn Tường (tỉnh Quảng Ngãi), cho biết đã yêu cầu Trường THCS Bình Thuận cử giáo viên phối hợp với gia đình theo dõi sức khỏe, ổn định tâm lý cho em D.T.K.B..

Theo ông Hiền, em B. (lớp 7A) và em Đ.T.K.T. (lớp 7C) có mâu thuẫn trên mạng xã hội nên hẹn nhau ra cổng trường để nói chuyện. Khi 2 nữ sinh nói chuyện, em Đ.H.M.K. (lớp 9C, anh của T.) đi ngang qua thấy sự việc nên cũng tham gia. Sau một hồi cự cãi, K. đã đánh B.. Sau đó có 2 nam sinh khác cùng lớp 9C cũng lao vào đánh B.. Dù được người dân can ngăn nhưng các nam sinh vẫn đánh nạn nhân tới tấp.

Nữ sinh bị đánh được người nhà đưa đến bệnh viện (Ảnh: Người dân cung cấp).

Sự việc khiến B. bị chấn thương phần mềm tại nhiều vị trí trên cơ thể, tâm lý hoảng loạn nên tạm thời nghỉ học. Không chỉ B., các nam sinh đánh bạn cũng lo sợ, hiện một em vẫn chưa đến lớp.

“Chúng tôi xác định trước mắt nhà trường và gia đình cần phối hợp để ổn định tâm lý, động viên em B. và nam sinh tham gia vụ việc đến lớp học tập. Sau đó nhà trường căn cứ vào các quy định liên quan để có hình thức xử lý phù hợp với những nam sinh này”, ông Hiền nói.

Theo ông Hiền, bên cạnh việc xử lý nghiêm các nam sinh đánh B., nhà trường cũng cần có biện pháp giáo dục phù hợp nhằm giúp các em nhận ra sai lầm và cam kết sửa chữa.

“Điều quan trọng nhất lúc này là theo dõi chặt chẽ sức khỏe của B., sau đó phải động viên em đi học trở lại. Tôi cũng chỉ đạo các đơn vị liên quan làm việc, hòa giải giữa hai bên gia đình của các học sinh. Gia đình các nam sinh đánh B. đã nhận lỗi và cam kết khắc phục”, ông Hiền thông tin thêm.

Như Dân trí phản ánh, ngày 12/4 trên mạng xã hội xuất hiện clip ghi lại cảnh một số nam sinh đánh tới tấp vào vùng mặt nữ sinh. Thấy vậy, một người đàn ông đã can ngăn nhưng các nam sinh vẫn bất chấp và tiếp tục đánh nữ sinh.

Em B. bị đánh dập môi, bầm mắt, trên cơ thể cũng có nhiều vết bầm, tinh thần hoảng loạn. Gia đình đã đưa nạn nhân đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe, trình báo sự việc đến công an.