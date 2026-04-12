3 học sinh trả lại chiếc túi chứa nhiều tiền, vàng nhặt được ở bờ biển

Chiều 12/4, Công an phường Thanh Khê, Đà Nẵng đã trao trả toàn bộ tài sản bị thất lạc cho bà Ngô Mai Cao (SN 1973, trú tại phường Thanh Khê). Số tài sản này được công an phường tiếp nhận từ 3 học sinh.

Trước đó, khoảng 7h cùng ngày, 3 em gồm: Ngô Tấn Tứ, Lương Công Tuấn Kiệt và Trần Nguyễn Quốc Khánh (học sinh lớp 9/3, Trường THCS Nguyễn Công Trứ) đã nhặt được một túi nilon bên trong có quần áo, tiền mặt và 2 chiếc nhẫn vàng trị giá khoảng 40 triệu đồng.

Bà Cao nhận lại tài sản bị thất lạc từ 3 học sinh (Ảnh: Công an phường Thanh Khê).

Các em đã nhanh chóng mang số tài sản trên đến Công an phường Thanh Khê trình báo, nhờ tìm người đánh rơi để trả lại. Công an phường phát thông báo tìm kiếm chủ tài sản. Người nhà bà Cao đã tiếp cận thông tin, báo cho chính chủ đến làm thủ tục nhận lại tài sản.

Nhận lại tài sản còn nguyên vẹn, bà Cao rất xúc động, gửi thư cảm ơn đến lực lượng Công an phường Thanh Khê, cùng 3 học sinh đã có nghĩa cử tốt đẹp.

Công an phường Thanh Khê đã biểu dương tinh thần trung thực, không tham của rơi của 3 học sinh; mong muốn những hành động đẹp sẽ tiếp tục được lan tỏa trong nhà trường và cộng đồng, góp phần xây dựng hình ảnh thành phố Đà Nẵng đáng sống, văn minh, nghĩa tình.