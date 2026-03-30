Nữ sinh lớp 7 bị bạn đánh gãy xương sườn

Ngày 30/3, ông Nguyễn Xuân Đăng, Hiệu trưởng Trường THCS 19/8 (xã Ea Ktur, tỉnh Đắk Lắk), cho biết nhà trường đã có báo cáo gửi UBND xã Ea Ktur và Sở Giáo dục và Đào tạo về vụ việc nữ sinh đánh nhau khiến một nạn nhân phải nhập viện điều trị.

Nạn nhân là em E.T.K.L. (lớp 7) đã bị một nữ sinh lớp 8 đánh tới tấp vào đầu và người.

Nữ sinh lớp 7 bị gãy xương sườn sau khi bị bạn đánh (Ảnh: Trương Nguyễn).

Theo thông tin từ Trung tâm Y tế Cư Kuin (Đắk Lắk), em L. bị gãy xương sườn số 1, chấn thương phần mềm, kèm đa vết thương và xây xước vùng vai, cánh tay. Nữ sinh đang được điều trị, theo dõi trong tình trạng đau nhức vùng đầu.

Bà E. (mẹ của L.) cho rằng, bà đã làm đơn gửi cho cơ quan công an về việc con gái bị đánh đến mức nhập viện. "Tình trạng bạo lực học đường rất nguy hiểm nên tôi mong cơ quan chức năng làm rõ, xử lý nghiêm minh", người mẹ nói.

Ông Nguyễn Xuân Đăng cho rằng, phụ huynh em L. đã trình báo lên cơ quan công an và nhà trường sẽ chờ kết quả để có căn cứ xử lý phù hợp với học sinh vi phạm.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, Hiệu trưởng Trường THCS 19/8 cho biết ngoài vụ việc đánh nhau của em L. xảy ra vào ngày 26/3, đến ngày 29/3, nhà trường lại ghi nhận thêm một vụ nữ sinh khác đánh nhau.

Trong vài ngày, tại Trường THCS 19/8 xảy ra 2 vụ nữ sinh đánh nhau (Ảnh: Trương Nguyễn).

Đó là trường hợp em N.H.L.Đ. (lớp 6A) bị một nữ sinh đánh. "Ban giám hiệu nhà trường đã làm việc với phụ huynh. Hai bên gia đình trao đổi và lựa chọn biện pháp hòa giải, tạo cơ hội cho học sinh sửa lỗi, thay đổi bản thân", ông Đăng cho hay.

Ông Đăng thông tin thêm, trên mạng xã hội đăng tải thông tin em Đ. gãy chân do bị bạn đánh là sai sự thật. Đ. đang điều trị tại bệnh viện do thương tích cũ trong lúc chơi thể thao, đồng thời đang theo dõi tình trạng đau đầu sau vụ đánh nhau.

Hiệu trưởng Trường THCS 19/8 chia sẻ việc thời gian qua, nhà trường đã nhiều đợt thực hiện tuyên truyền cho học sinh về vấn nạn bạo lực học đường nhưng vụ việc không đáng có đã xảy ra.

Nữ sinh lớp 6 đang theo dõi chấn thương vùng đầu tại bệnh viện sau khi bị bạn đánh (Ảnh: Trương Nguyễn).

"Cả 2 vụ nữ sinh đánh nhau đều xuất phát từ mâu thuẫn nhỏ trên mạng xã hội. Dù nhà trường đã quán triệt học sinh không được đưa điện thoại đến trường nhưng ở nhà, các em vẫn sử dụng điện thoại, dẫn đến những xích mích với nhau. Nhà trường mong muốn phụ huynh có sự phối hợp chặt chẽ cùng nhà trường trong việc quản lý con em mình", ông Đăng nói thêm.

Thời gian tới, Ban giám hiệu Trường THCS 19/8 sẽ mời lực lượng công an địa phương thực hiện tuyên truyền để ngăn chặn bạo lực học đường, tránh tạo thành hiệu ứng tiêu cực trong học sinh.

Như Dân trí đưa tin, trên mạng xã hội Facebook lan truyền clip hai nữ sinh của Trường THCS 19/8 túm tóc, đánh và vật nhau xuống đường, xung quanh là tiếng reo hò của bạn bè. Nhiều học sinh đứng bên ngoài quay lại cảnh này và bày tỏ thái độ hào hứng trước sự việc mà không vào can ngăn.