Nữ sinh lớp 10 bị đánh hội đồng ở bờ kè giữa tiếng hò reo của nhiều người

Ngày 10/12, lãnh đạo Trường THPT Lương Thế Vinh, xã Kbang, tỉnh Gia Lai cho biết đang phối hợp công an xác minh vụ một nữ sinh lớp 10 bị đánh hội đồng.

Theo báo cáo của Trường THPT Lương Thế Vinh, chiều 5/12, sau giờ học, N.T.K.N. (học sinh lớp 10, Trường THPT Lương Thế Vinh) bị nhóm học sinh Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm, xã Kbang hành hung tại khu vực bờ kè suối Đắk Lốp, cách trường khoảng 800m.

Nữ sinh lớp 10 bị nhóm bạn đánh hội đồng ở xã Kbang (Ảnh: Cắt từ clip).

Lúc này, một người ở gần hiện trường đã quay clip, rồi gửi cho gia đình em N.. Đến tối 9/12, do quá bức xúc, gia đình đã đăng clip này lên mạng xã hội Facebook.

Theo nội dung clip, N. đứng giữa một nhóm học sinh. Bất ngờ, 2 nữ sinh tiến đến dùng chân đá khiến nạn nhân ngã xuống bờ kè.

Dù N. nằm ôm đầu, 2 nữ sinh này vẫn tiếp tục dùng chân đạp vào người em. Xung quanh, nhiều học sinh khác đứng hò reo, cổ vũ.

Ông Nguyễn Đình Thuận, Hiệu trưởng Trường THPT Lương Thế Vinh, cho biết nhà trường đang phối hợp công an để làm rõ nguyên nhân vụ việc. Giáo viên chủ nhiệm cũng đến nhà thăm hỏi, động viên em N. quay lại lớp. Tuy nhiên, sáng 10/12, N. vẫn chưa đi học do bị ảnh hưởng tâm lý.

Ban giám hiệu Trường THPT Lương Thế Vinh phối hợp công an làm rõ vụ nữ sinh lớp 10 bị đánh hội đồng (Ảnh: Chí Anh).

Theo Hiệu trưởng Trường THPT Lương Thế Vinh, qua xác minh ban đầu, nhóm người hành hung N. là học sinh Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm. Nguyên nhân được xác định xuất phát từ mâu thuẫn giữa các em trong năm học trước.

Bà Nguyễn Thị Mai, đại diện Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm, cho biết nhà trường đã mời các học sinh liên quan lên viết tường trình, kiểm điểm. Phụ huynh của những học sinh này cũng đã đến nhà nạn nhân xin lỗi và cam kết bồi thường nếu em N. có thương tổn sức khỏe.