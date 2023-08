Nữ sinh giành học bổng 60 tỷ đồng từ hơn 30 trường đại học dù không có SAT

Từng bị các trường đại học Mỹ từ chối vì điều kiện gia đình

Trần Phương Linh (sinh năm 2005, Hà Nội) là học sinh Việt Nam nhận được học bổng toàn phần Đại học Alberta (Canada) - trường đại học hàng đầu Canada và xếp hạng thứ 110 thế giới.

Được biết, chế độ học bổng 100% của ngôi trường đứng đầu xứ sở lá phong chỉ có 4 suất dành cho học sinh trên toàn thế giới.

Không chỉ vậy, Linh còn nhận được học bổng toàn phần từ viện nghiên cứu hàng đầu Canada - Đại học Calgary, được hỗ trợ 90% học phí từ SP Jain School of Global Management (trường đại học chuyên ngành quản trị kinh doanh chất lượng cao tại Úc).

Phương Linh sở hữu hơn 30 học bổng từ các trường nổi tiếng trên thế giới với tổng giá trị hơn 60 tỷ đồng.

Nữ sinh thành công nhận được thư nhập học từ các trường đại học ở Mỹ như: Đại học Hobart and William Smith Colleges, Đại học Beloit, Đại học Cincinnati, Đại học DePaul, Đại học DePauw, Đại học Augustana, Đại học Lycoming, Đại học Hollins, Đại học Illinois Wesleyan, Đại học Chatham, Đại học Le Moyne, Đại học Drake.

Ngoài ra, Linh còn nhận được học bổng từ Úc như: Đại học Western Sydney University, Đại học Deakin, Đại học La Trobe University, Đại học Griffith, Đại học Queensland.

Số lời mời nhận học bổng của Phương Linh không chỉ đến từ Mỹ, Úc hay Canada mà còn phủ rộng ra nhiều nước trên thế giới như: Scotland (Đại học Dundee), New Zealand (Viện Đại học Otago), Anh (Đại học Anglia Ruskin).

Để có thể sở hữu nhiều học bổng danh giá, Phương Linh đã trải qua hành trình gian nan, mệt mỏi.

Linh chia sẻ: "Mình có ý định đi du học vào cuối năm lớp 10. Bởi vậy, quá trình chuẩn bị hồ sơ xin học bổng của mình cũng hơi gấp. Mình từng tham khảo các trung tâm tư vấn du học, song chi phí quá đắt đỏ nên mình đã tự chuẩn bị hồ sơ cho bản thân.

Mình lo lắng và áp lực với chính bản thân khi vừa phải cố gắng học tập trên lớp, ôn thi học sinh giỏi văn và chuẩn bị hồ sơ du học.

Mình đã phải sửa bài luận hơn 10 lần để xin học bổng, tham gia các cuộc thi và từng không có giải. Bên cạnh đó, những lá thư từ chối từ các trường đại học Mỹ với lý do điều kiện gia đình không đủ tốt để học tại trường khiến mình cảm thấy mệt mỏi".

Tuy gặp khó khăn trong việc chuẩn bị hồ sơ nhưng Linh cảm thấy vui và may mắn khi nhận được sự hỗ trợ từ những bậc tiền bối đi trước. Động lực giúp nữ sinh đạt được thành tích như ngày hôm nay chính là sự ủng hộ, động viên từ gia đình, bạn bè.

"Đại học Alberta chính là ngôi trường mình hằng ao ước. Mình có một người bạn thân học ở Canada từ bậc THPT. Bạn ấy đã là người khiến mình có thêm động lực để cố gắng từng ngày trên hành trình chinh phục các trường đại học đứng đầu thế giới. Toronto qua các tấm hình bạn mình gửi thực sự rất đẹp.

Bởi vậy, mình luôn khao khát rằng bản thân sẽ có một ngày được nhìn tận mắt vẻ đẹp ấy. Tuy nhiên, các trường ở Canada lại cho rất ít học bổng, vì vậy, mình thực sự đã rất bất ngờ, xúc động khi nhận được học bổng 100% học phí của 2 trường đại học tốt nhất Canada", Phương Linh tâm sự.

Giữa tháng 8/2023, sau 6 tháng nhận học bổng tại ngôi trường bản thân mơ ước, Phương Linh rời Việt Nam đặt chân đến Edmonton, Alberta.

Luôn tự tin dù không có chứng chỉ SAT

Tuy nhận được nhiều học bổng lớn nhưng Phương Linh không có chứng chỉ SAT (bài thi kiểm tra khả năng học thuật dành cho tất cả các sinh viên Mỹ dự tuyển vào các trường Đại học). Theo Linh, đây là trở ngại lớn khi cô không thể thử sức với các trường hàng đầu Mỹ.

Tuy nhiên, với Linh, SAT không phải là khó khăn lớn trong hành trình du học. Bởi lẽ, nữ sinh tin rằng ban tuyển sinh sẽ tìm một ứng viên phù hợp với tiêu chí của trường, có sự độc đáo của riêng mình và luôn cố gắng, trau dồi bản thân.

Chia sẻ về lý do không có SAT, Linh cho biết: "Mình là học sinh trong đội tuyển học sinh giỏi quốc gia và Olympic ngữ văn, cùng với việc bắt đầu chuẩn bị hồ sơ du học muộn hơn 1 năm so với các bạn khác nên mình không có nhiều thời gian để nghiêm túc ôn thi SAT và cố gắng đạt số điểm mong muốn".

Được biết, thành tích học tập 3 năm cấp 3 của Phương Linh cực kỳ ấn tượng. GPA qua từng năm của Linh chưa bao giờ dưới 9 điểm.

Linh từng là thủ khoa đầu vào Trường THPT Chuyên Khoa học xã hội và Nhân văn, học sinh có nhiều đóng góp tích cực trong công tác Đoàn, BCH Liên Chi Đoàn trong quãng thời gian học cấp THPT.

Ngoài ra, Linh còn sở hữu các giải thưởng quốc tế, trở thành người đại diện khi đang ngồi trên giảng đường THPT.

Nữ sinh từng đạt giải Nhất Olympic ngữ văn Trường Đại học Quốc gia Hà Nội, huy chương đồng cuộc thi Olympic tiếng anh quốc tế HIPPO cấp quốc gia, huy chương đồng cuộc thi Olympic IQ FISO cấp quốc gia, huy chương vàng cuộc thi đánh vần tiếng Anh ESB cấp quốc gia.

Phương Linh từng làm đại diện học sinh gặp mặt và trò chuyện cùng cựu Thủ tướng Israel Ehud Barak về vấn đề: "Tầm nhìn và vận hội Việt Nam trong kỷ nguyên khai sáng toàn cầu" năm 2022.

Không chỉ đạt thành tích xuất sắc trong học tập, Linh còn giỏi về môn năng khiếu.

Phương Linh đạt chứng chỉ Piano Grade 6 Trinity College London (chương trình hàng đầu thế giới, tiên phong trong việc ứng dụng cải cách âm nhạc để phát triển kỳ thi chứng chỉ âm nhạc quốc tế cho thể loại Rock & Pop) khi đang còn là học sinh cấp 3.

Linh còn là tác giả của bài luận về chủ đề Business Management (quản lý kinh doanh) lọt top 7% trên toàn thế giới, được công nhận là một trong những bài dự thi có chất lượng cao nhất năm 2021.

Thay đổi định hướng nhờ cú "quay xe" phút chót

Linh cho biết: "Ở học kỳ đầu tiên của năm lớp 9, mình đã khá chểnh mảng trong việc học. Sau đó, mẹ mình thấy tình hình học chuyên tiếng Anh không ổn, nên cho mình thử sức với chuyên văn và ngồi kèm cặp mình cả ngày.

May mắn thay, mình có chút năng khiếu với văn khi được mẹ dạy và đi học lớp viết sáng tạo từ những năm cấp một. Chính vì vậy, khi mình chuyển hướng sang học chuyên văn khá nhẹ nhàng, mặc dù khi đó đã là học kì 2 lớp 9.

Quãng thời gian đó, khi đi học về, mình luôn tranh thủ thời gian ôn lại bài. Ngày nào mình cũng sẽ viết làm đề văn chuyên, đề toán và tiếng Anh để ôn luyện".

Linh thấy hạnh phúc có mẹ đồng hành và động viên bản thân, không áp lực việc đỗ trường chuyên. Nhờ vậy, Linh chưa bao giờ cảm thấy mệt mỏi trước những kỳ thi quan trọng.

Phương Linh cho tâm sự: "Với mình, để đạt được thành tích như ngày hôm nay là cả một quá trình. Môi trường chuyên Nhân văn đã làm thay đổi con người, suy nghĩ của mình. Mình tìm được con đường, định hướng của riêng của bản thân nhờ những cơ hội quý báu mà thầy cô trao.

Nhờ đó, mình cũng có trách nhiệm hơn với sự kỳ vọng, tin tưởng của gia đình, thầy cô và bạn bè. Nếu không có 1.000 ngày ở Trường chuyên Nhân văn, mình sẽ không thể có được những thành quả, những trải nghiệm tuyệt vời như bây giờ".

Chia sẻ về dự định trong tương lai của bản thân, Phương Linh cho hay: "Mình sẽ cố gắng hoàn thành thật tốt chương trình 4 năm đại học tại Đại học Alberta, tham gia nghiên cứu khoa học, các cuộc thi về kinh tế..., với mong muốn bản thân sẽ có cơ hội thực tập và làm việc tại các công ty lớn trong tương lai không xa".

Qua đó, Linh hy vọng các bạn trẻ đang có ý định đi du học sẽ luôn kiên định với ước mơ của bản thân, chuẩn bị thật sớm hồ sơ bởi việc chinh phục học bổng là một hành trình dài và đầy khó khăn.

"Hãy nhớ rằng, không có một tiêu chuẩn nào cho bộ hồ sơ được học bổng cao cả, chỉ cần bạn luôn kiên trì, cố gắng hết mình và sẵn sàng thử sức", Linh nói.

Thành tích học tập và hoạt động ngoại khóa của Phương Linh:

- GPA: Lớp 10: 9.2; Lớp 11: 9.4; Lớp 12: 9.7

- Thủ khoa đầu vào Trường THPT Chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn

- Gương mặt trẻ tiêu biểu của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2021 và năm 2022

- "Học sinh 3 tốt" cấp Đại học Quốc gia Hà Nội 2022

- Học sinh có nhiều đóng góp tích cực trong công tác Đoàn, BCH Liên chi Đoàn Trường THPT Chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn

- Giải Nhất Olympic Ngữ văn, Đại học Quốc gia Hà Nội

- Huy chương đồng cuộc thi Olympic tiếng Anh quốc tế HIPPO cấp quốc gia

- Huy chương đồng cuộc thi Olympic IQ FISO cấp quốc gia

- Huy chương vàng cuộc thi đánh vần tiếng Anh ESB cấp quốc gia

- Chứng chỉ Piano Grade 6 Trinity College London (chương trình hàng đầu thế giới, tiên phong trong việc ứng dụng cải cách âm nhạc để phát triển kỳ thi chứng chỉ âm nhạc quốc tế cho thể loại Rock & Pop)

- Tác giả của bài luận về chủ đề Business Management (quản lý kinh doanh) lọt top 7% trên toàn thế giới, được công nhận là một trong những bài dự thi có chất lượng cao nhất năm 2021 và được hỗ trợ 10% học bổng trại hè trong cuộc thi Immerse Education Competition (Immerse Education Essay Competition là một cuộc thi viết về các chủ đề trải rộng từ khoa học, nghệ thuật đến văn học) do đại học Cambridge, Oxford & London (Vương quốc Anh) tổ chức

- Tác giả bài viết: "Which came first, the chicken or the egg?", "My Yin and Yang", "Like a dove" được đăng trên trang tạp chí Teen Ink, Mỹ năm 2022

- Giải Khuyến khích cuộc thi Kinh tế Quốc tế cấp Quốc gia năm 2021

- Giải "Nghiên cứu có lượt bình chọn nhiều nhất" trong Hội thảo Singapore E-IHS với đề tài "Đổi mới phương pháp viết văn nghị luận ở nhà trường phổ thông hiện nay bằng phương pháp Sáu Chiếc Mũ Tư Duy" (Innovating the argumentative essay writing method in high school using The Six Thinking Hats skill) năm 2021

- Đại diện học sinh gặp mặt và trò chuyện cùng cựu Thủ tướng Israel Ehud Barak về vấn đề: "Tầm nhìn và vận hội Việt Nam trong kỷ nguyên khai sáng toàn cầu" năm 2022

- Đại diện học sinh tham gia Hội thảo Khoa học Quốc gia "Những hướng tiếp cận mới trong nghiên cứu và giảng dạy Nguyễn Du" năm 2020

- Tác giả của EUPHORIA - cuốn truyện có mặt trên tờ báo Doanh nhân và Pháp luật, được mua lại bản quyền và in 1.000 cuốn năm 2022

- Tình nguyện viên và Founder 8+ dự án

- Là 1 trong 2 diễn giả được mời tham dự hội thảo về kỹ năng thuyết trình do câu lạc bộ Giao tiếp ROV - Raise Our Voices trực thuộc Trường THCS & THPT Nguyễn Tất Thành tổ chức năm 2022.