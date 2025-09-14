Con học đại học, bố mẹ được vay 333 triệu đồng lãi suất thấp

Vay hơn 300 triệu nuôi con học đại học

Sau chưa đầy một tuần làm thủ tục, vợ chồng bà Nguyễn Thị Hường (xã Anh Sơn Đông, Nghệ An) có mặt tại Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) Anh Sơn để hoàn tất giải ngân tiền vay.

Nhận số tiền 74 triệu đồng từ gói Hỗ trợ tín dụng đặc biệt cho người học STEM, bà Hường cho biết, sẽ dùng đóng học phí học kỳ 1, mua sắm một số trang thiết bị phục vụ cho việc học tập và chi trả chi phí sinh hoạt hàng tháng cho con trai.

Vợ chồng bà Hường tới ngân hàng hoàn tất thủ tục giải ngân vốn vay ưu đãi từ Hỗ trợ tín dụng đặc biệt cho người học STEM (Ảnh: Hoàng Lam).

Khi cậu con trai Nguyễn Viết Quang Huy (SN 2006), nhận giấy báo trúng tuyển vào Trường Đại học Vinh, bà Hường vừa mừng, vừa lo.

Ông Nguyễn Viết Đường, chồng bà Hường sau lần gặp tai nạn, bị mất sức lao động. Kinh tế trong gia đình phần lớn do bà Hường cáng đáng. Nguồn thu nhập chủ yếu của gia đình trông chờ vào mấy sào ruộng và chăn nuôi lợn. Bởi vậy, chỉ tính khoản học phí đóng khi nhập học, mua sắp đồ dùng, đồ sinh hoạt, thuê trọ... khoảng hơn 20 triệu đồng cũng khiến bà Hường “toát mồ hôi”.

Dự định vay theo chương trình ưu đãi học sinh sinh viên, bà Hường được Tổ tiết kiệm vay vốn thông tin về chương trình Hỗ trợ tín dụng đặc biệt cho người học STEM. Do Quang Huy trúng tuyển ngành kinh tế kỹ thuật, 3 năm THPT có học lực loại khá, các môn toán, vật lý, hóa học lớp 12 đạt trung bình 8 điểm trở lên, nên thuộc đối tượng được vay vốn ưu đãi.

Cán bộ NHCSXH hướng dẫn người vay hoàn tất thủ tục vay vốn (Ảnh: Hoàng Lam).

“Theo tính toán, cháu học 4,5 năm, tôi được vay 333 triệu đồng, giải ngân theo từng năm hoặc theo từng học kỳ, mức lãi suất 4,8%/năm, thấp hơn lãi suất cho vay học sinh, sinh viên hay lãi suất chương trình cho vay hộ nghèo.

Sau khi hoàn tất thủ tục, tôi được giải ngân 74 triệu đồng, tiền lãi suất phải trả hàng tháng chưa đến 300.000 đồng, tính ra mỗi quý tiền lãi bằng tiền bán con lợn sữa”, bà Hường cho hay.

Khoản vay 74 triệu đồng giúp ông Đinh Văn Tuấn (xã Anh Sơn Đông) giảm áp lực khi cậu con trai Đinh Văn Vỹ nhận giấy báo nhập học vào khoa Kỹ thuật điện và điện tử một trường đại học lớn của tỉnh.

Vợ chồng ông Tuấn có 3 người con, Vỹ là con trai út. Nuôi 2 con gái ăn học đại học, lo công việc, lập gia đình... đã ngốn của vợ chồng ông Tuấn khoản tiền lớn. Bởi vậy, khi Vỹ nhập học, ông và vợ phải vay "nóng" hàng xóm 15 triệu đồng để đóng học phí.

Nay, nhận giải ngân từ Phòng giao dịch NHCSXH Anh Sơn, ông Tuấn trả bớt phần tiền đã vay nóng, phần còn lại để lo chi phí sinh hoạt và các khoản đóng học khác cho con.

“Nếu không có vốn này thì vợ chồng tôi cũng phải cố gắng, vay mượn thêm cho con ăn học. Vay ngân hàng cũng phải trả thôi, nhưng lãi suất thấp, số tiền vay đủ để lo học phí cho cả 4 năm đại học và chi trả sinh hoạt phí cho con. Vỹ học xong ra trường đi làm rồi mới phải trả khoản vay này thì chúng tôi đỡ áp lực đi nhiều lắm”, ông Tuấn chia sẻ.

Có thể vay để học lên thạc sĩ, làm nghiên cứu sinh

Theo ông Hoàng Sơn Lam, Phó Giám đốc NHCSXH chi nhánh Nghệ An, gói Hỗ trợ tín dụng đặc biệt cho người học STEM là chương trình cho vay ưu đãi được thực hiện theo Quyết định 29/2025/QĐ-TTg của Chính phủ ban hành ngày 28/8.

Khoản vay được sử dụng trang trải học phí, sinh hoạt phí và chi phí học tập khác trong thời gian người học theo học tại các cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân trong nước.

Ông Đinh Văn Tuấn được giảm áp lực chi phí học tập của con trai nhờ gói tín dụng ưu đãi đặc biệt này (Ảnh: Hoàng Lam).

Điều đặc biệt, bên cạnh áp dụng cho học sinh, sinh viên thuộc các ngành khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán, gói tín dụng ưu đãi này mở rộng đối tượng cho vay là học viên thạc sĩ, nghiên cứu sinh các ngành học trên.

“Nếu chương trình cho vay học sinh sinh viên, mức cho vay tối đa là 4 triệu đồng/tháng/người, theo gói tín dụng ưu đãi mới này, mức cho vay cao hơn rất nhiều.

Cụ thể, mức cho vay tối đa bao gồm toàn bộ học phí của người học theo xác nhận của nhà trường, tiền sinh hoạt phí và chi phí học tập tối đa 5 triệu đồng/tháng. Đương nhiên, điều kiện về học lực của người được thụ hưởng gói tín dụng ưu đãi này cũng yêu cầu cao hơn”, ông Lam thông tin

Tạo điều kiện tối đa cho người vay, nguồn vốn được giải ngân theo từng năm học hoặc theo từng học kỳ. Thời hạn trả nợ gấp đôi thời gian vay, cộng thêm thời gian tìm kiếm việc làm sau khi người học ra trường 1 năm. Lãi suất cho vay theo chương trình này thấp hơn lãi suất gói tín dụng học sinh sinh viên trước đó và lãi suất chương trình tín dụng hộ nghèo.

Đại diện NHCSXH và các tổ ủy thác, tổ tiết kiệm vay vốn truyền thông gói tín dụng ưu đãi mới đến người dân (Ảnh: Hoàng Lam).

Đây là chương trình tín dụng ưu đãi mới, do vậy, NHCSXH chi nhánh Nghệ An đã khẩn trương tuyên truyền về điểm mới, các điều kiện về người vay đến từng đơn vị ủy thác các xã và tổ tiết kiệm, vay vốn thôn, xóm.

Sau chưa đầy nửa tháng kể từ khi triển khai gói tín dụng này, NHCSXH chi nhánh Nghệ An đã giải quyết hồ sơ cho vay đối với 7 khách hàng, tổng tiền vay hơn 1,12 tỷ đồng, giải ngân kịp thời 302 triệu đồng để người vay chi trả các khoản đóng góp đầu năm học.