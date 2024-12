Nữ sinh 17 tuổi đối diện án tù vì bị nghi sát hại thú cưng của bạn học

Aubrey Vanlandingham xinh đẹp, hướng ngoại, là đội trưởng đội cổ vũ và còn là trưởng câu lạc bộ Những nông dân tương lai của nước Mỹ. Cô là học sinh nổi bật trong trường trung học Vista Ridge.

Aubrey nuôi thú cưng là một chú dê có tên Lacey. Cô từng đưa Lacey tham gia nhiều sự kiện và các cuộc thi. Cô và chú dê của mình đã nhận về nhiều giải thưởng và cả tiền thưởng.

Aubrey Vanlandingham là học sinh nổi bật trong trường trung học Vista Ridge (Ảnh: Daily Mail).

Mới đây, Aubrey đã trở thành bị cáo trong một vụ kiện. Cô bị tình nghi đầu độc chú dê của một bạn học, vì lo sợ chú dê của bạn học sẽ cạnh tranh với chú dê của mình tại các cuộc thi.

Aubrey bị nghi đầu độc chú dê Willy 2 lần trong vòng 3 ngày, khiến chú dê này bị chết. Khi chú dê Willy 6 tháng tuổi chết bất thường, cảnh sát địa phương đã tiến hành điều tra.

Thoạt tiên, Aubrey phủ nhận việc mình có liên quan tới cái chết của chú dê Willy, nhưng khi những bằng chứng được đưa ra, Aubrey thú nhận với cảnh sát rằng cô đã ép chú dê Willy uống thuốc trừ sâu, khi chú dê này lưu lại trong nông trại của nhà trường. Chú dê Willy đã trải qua nhiều đau đớn trước khi chết.

Aubrey đã lên mạng tìm kiếm thông tin về cách giết hại gia súc, dù cô đã xóa lịch sử tìm kiếm của mình, nhưng cảnh sát vẫn tìm lại được những thông tin này. Cảnh sát còn có clip ghi lại hình ảnh chú dê Willy vùng chạy khỏi Aubrey trong cơn hoảng loạn, sau khi Aubrey có hành động đáng ngờ.

Khi chú dê Willy 6 tháng tuổi chết bất thường, cảnh sát địa phương đã tiến hành điều tra (Ảnh: Daily Mail).

Aubrey đã cầm một vật giống như một ống xi lanh và bơm vào miệng chú dê Willy. Sau đó, Aubrey còn lặp lại hành động này thêm một lần nữa. Aubrey vẫn qua lại trước chuồng của chú dê Willy để kiểm tra tình hình. Sau cùng, Aubrey gọi điện cho mẹ của bạn học để thông báo rằng chú dê Willy đang có những biểu hiện lạ lùng.

Việc tiến hành xét nghiệm đã xác định được rằng chú dê Willy bị chết vì độc tố thường có trong thuốc trừ sâu.

Trước những bằng chứng thuyết phục đã được trình bày trước tòa, Aubrey đang đối diện với bản án 2 năm tù giam vì tội ngược đãi động vật. Hiện tại, Aubrey đã bị tòa kết tội đầu độc chú dê Willy. Quá trình xét xử vẫn tiếp tục diễn ra trước khi tòa án đưa ra phán quyết sau cùng.

Aubrey đã bị tạm giữ ngay trong tháng 11, nữ sinh được trả lại tự do sau khi gia đình nộp tiền bảo lãnh. Hiện tại, việc học của Aubrey ở trường đã bị ngừng lại trong khi quá trình điều tra, xét xử vẫn đang diễn ra.

Aubrey Vanlandingham xinh đẹp, hướng ngoại, từng là đội trưởng đội cổ vũ ở trường trung học (Ảnh: Daily Mail).

Câu lạc bộ Những nông dân tương lai của nước Mỹ là một hoạt động ngoại khóa được tiến hành trong các trường học tại Mỹ, nhằm giúp học sinh có trải nghiệm thực tế với nghề nông.

Khi tham gia hoạt động của câu lạc bộ này, học sinh sẽ được tham gia vào những cuộc thi xoay quanh các lĩnh vực trong hoạt động sản xuất nông nghiệp. Học sinh cũng có thể đưa những vật nuôi mà mình chăm sóc tới tham gia các cuộc thi, hội chợ, triển lãm trong lĩnh vực nông nghiệp.

Khi tích cực tham gia các hoạt động của câu lạc bộ này, học sinh có cơ hội nhận được các giải thưởng, tiền thưởng và học bổng.

Bà Crestina Hardie - đại diện nhà chức trách trong lĩnh vực giáo dục ở quận Leander - cho hay: "Chúng tôi tự hào về hoạt động của câu lạc bộ Những nông dân tương lai của nước Mỹ tại nhiều trường học trong quận, dù vậy, chúng tôi rất buồn trước sự việc vừa xảy ra.

Sau cùng, các biện pháp an ninh, an toàn đã luôn được triển khai để đảm bảo mọi việc luôn diễn ra rõ ràng, minh bạch. Hoạt động kiểm tra, giám sát định kỳ của các giáo viên trong trường cùng những biện pháp an ninh khác đã góp phần đưa lại những bằng chứng xác thực để nhà chức trách có nhiều thuận lợi hơn trong quá trình điều tra".

Bà Crestina cho biết vấn đề kỷ luật trong các câu lạc bộ sẽ được duy trì và cải thiện để đảm bảo sự an toàn hơn nữa cho các em học sinh và vật nuôi.