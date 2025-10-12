Quốc gia top 5 giáo dục toàn cầu “mở toang cửa" đón học sinh Việt Nam

Phụ huynh, học sinh Việt Nam nghe tư vấn cơ hội học tập tại Ngày hội Giáo dục (Ảnh: Huyên Nguyễn).

Đánh giá cao năng lực của học sinh Việt

New Zealand hiện xếp thứ 5 toàn cầu về chất lượng hệ thống giáo dục đại học và xếp thứ 1 trong các quốc gia nói tiếng Anh, theo Bảng xếp hạng đại học thế giới QS 2026. Với tất cả 8 trường đại học đều nằm trong top 3% toàn cầu, quốc đảo này đang mở rộng cửa chào đón học sinh Việt Nam.

Ông Ben Burrowes, Giám đốc khu vực châu Á của Cơ quan Giáo dục New Zealand (ENZ), chia sẻ bên lề Ngày hội Giáo dục New Zealand 2025 tại TPHCM ngày 11/10 rằng Việt Nam là thị trường đầu tư trọng điểm và New Zealand liên tục ra mắt các chương trình, chính sách mới nhằm thu hút thêm người học.

Một trong những động thái mới nhất là việc nhiều trường đại học, học viện kỹ thuật và công nghệ đã quyết định tuyển thẳng học sinh Việt Nam vào bậc cử nhân.

Điều này có nghĩa là học sinh tốt nghiệp THPT tại Việt Nam có thể vào thẳng, thay vì phải hoàn tất năm nhất đại học ở Việt Nam, hoặc tham gia chương trình dự bị, chứng chỉ nghề tại New Zealand như quy định trước đây.

"Đây là sự công nhận dành cho chất lượng học tập của học sinh Việt Nam. Chúng tôi cũng muốn qua chính sách này giúp quá trình chuyển tiếp của các bạn thuận lợi, tiết kiệm và dễ dàng hơn. Đặc biệt, Việt Nam là đất nước hiếm hoi được áp dụng chính sách tuyển thẳng này", ông Burrowes lý giải.

Nhiều cơ hội học tập tại New Zealand bằng các suất học bổng (Ảnh: Huyên Nguyễn).

Đồng quan điểm, ông Warren Smith, Giám đốc học thuật tại Học viện Kỹ thuật miền Nam (SIT), một trong các cơ sở tuyển thẳng học sinh Việt Nam, cho biết: “Những sinh viên đến từ Việt Nam của trường tôi đều có năng lực học tập tốt, do đó chúng tôi muốn loại bỏ các rào cản không cần thiết”.

Bà Annie Goh, Giám đốc tuyển sinh quốc tế tại Đại học Lincoln, bổ sung rằng việc điều chỉnh này cũng nhằm tăng khả năng cạnh tranh với các quốc gia khác đang dần nới lỏng chính sách cho du học sinh.

Cơ hội làm thêm mở rộng và học bổng Chính phủ đặc biệt

Bên cạnh chính sách tuyển thẳng, New Zealand còn gia tăng lợi thế về chính sách hỗ trợ sinh viên. Từ tháng 11 tới, sinh viên có visa du học New Zealand sẽ được phép làm thêm 25 giờ/tuần trong kỳ học, tăng thêm 5 giờ so với quy định hiện hành.

Sinh viên được phép ở lại làm việc đến 3 năm sau khi tốt nghiệp, giúp họ tích lũy kinh nghiệm quốc tế và xây dựng sự nghiệp.

Học bổng Chính phủ dành riêng cho Việt Nam cũng ngày càng đa dạng. Tháng 11 năm ngoái, ENZ công bố học bổng Chính phủ bậc đại học NZUA dành riêng cho học sinh Việt Nam, với tổng giá trị gần 3,3 tỷ đồng.

Tới tháng 2 năm nay, Thủ tướng New Zealand công bố tăng thêm học bổng Chính phủ cho người học Việt Nam trong năm 2025 gồm học bổng bậc trung học NZSS tăng lên 45 suất, học bổng sau đại học Manaaki tăng lên 39 suất.

Học sinh Việt Nam được các đại học, học viện tại New Zealand đánh giá cao (Ảnh: Huyên Nguyễn).

Chỉ 3 tháng sau, ENZ tiếp tục công bố loạt chính sách hỗ trợ đặc biệt dành riêng cho ứng viên đề án 89 của Việt Nam.

Tháng 7 vừa qua, Chính phủ New Zealand công bố Kế hoạch tăng trưởng Giáo dục Quốc tế hướng đến tăng số lượng sinh viên quốc tế đến du học tại New Zealand. Trong đó, Việt Nam là thị trường trọng điểm.

Ông Burrowes nhấn mạnh: “Có lẽ đây là năm bận rộn nhất của chúng tôi tại Việt Nam”.

Ông cũng cho biết thêm ENZ đang tập trung kết nối các cựu sinh viên New Zealand tại Việt Nam và thành lập mạng lưới để hỗ trợ lẫn nhau, tạo ra một môi trường học tập và phát triển toàn diện cho du học sinh Việt.