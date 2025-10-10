Nam sinh 23 tuổi quay lén bạn cùng phòng trong nhà tắm ký túc xá

Ngày 9/10, tại Toà án sơ thẩm miền Đông, Chung Chun-yu (23 tuổi), sinh viên Đại học Hồng Kông thừa nhận tội danh đã quay lén hai bạn nam cùng lớp trong nhà tắm ký túc xá Madam S. H. Ho vào tháng 9 năm ngoái.

Theo cáo trạng, Chung đặt điện thoại của mình bên trong một chiếc giỏ rỗng rồi dùng khăn tắm che lại nhằm thực hiện hành vi quay lén các nạn nhân khi họ đang tắm trong ký túc xá.

Một trong hai nạn nhân phát hiện ra chiếc điện thoại và lập tức báo cho nhà trường.

Bị cáo Chung Chun-yu (Ảnh: The Standard HK).

Trước toà, Chung đã thừa nhận toàn bộ hành vi của mình với động cơ ham muốn tình dục và sở thích với cơ thể nam giới.

Bị cáo Chung được cho tại ngoại sau khi nộp 500 HKD (đô la Hồng Kông) tiền bảo lãnh.

Phiên xét xử sẽ tạm hoãn đến ngày 14/11 để chờ kết quả từ hai bản báo cáo: một bản của nhân viên quản chế và một bản khác xem xét bị cáo có đủ điều kiện thực hiện lao động công ích thay vì án tù hay không.

Luật sư bào chữa cũng mong muốn Chung được khoan hồng vì cho rằng đây chỉ là hành vi bộc phát, không có chủ ý sẽ tái phạm. Thẩm phán sau đó cho biết sẽ cân nhắc về nhân thân của bị cáo trước khi đưa ra phán quyết.

Huyền Trang