Những từ viết tắt trong tiếng Anh thường được dùng trên mạng xã hội

1. BTW (By the way): Nhân tiện

Cách viết tắt này thường dùng khi muốn chuyển chủ đề hoặc thêm một thông tin mới vào cuộc trò chuyện. Xuất hiện nhiều trong chat cá nhân hoặc email thân mật.

Ví dụ: BTW, are you coming tonight.

Tạm dịch: Nhân tiện, tối nay bạn có đến không?

2. G2G (Got to go): Phải đi rồi

Đây là từ dùng khi muốn kết thúc cuộc trò chuyện nhanh, đặc biệt trong nhắn tin hoặc khi đang bận.

Ví dụ: G2G now, talk later.

Tạm dịch: Tôi phải đi rồi, nói chuyện sau nhé.

3. LOL (Laughing out loud): Cười lớn

Cụm viết tắt này được người dùng sử dụng khi họ muốn thể hiện rằng họ thấy điều gì đó rất buồn cười. Từ này thường xuất hiện trong tin nhắn, bình luận hoặc khi phản hồi các nội dung hài hước trên mạng xã hội.

Ví dụ: That meme is so funny, LOL.

Tạm dịch: Cái meme đó buồn cười quá.

4. OMG (Oh my god): Trời ơi

Cụm viết tắt này được sử dụng khi người nói muốn thể hiện sự bất ngờ, ngạc nhiên hoặc phấn khích trước một sự việc nào đó. Từ này thường xuất hiện trong hội thoại thân mật, story hoặc caption trên mạng xã hội.

Ví dụ: OMG, this is amazing.

Tạm dịch: Trời ơi, cái này tuyệt quá!

5. LMAO (Laughing my ass off): Cười lăn lộn

Cụm từ này được dùng khi người nói muốn nhấn mạnh rằng họ đang cảm thấy cực kỳ buồn cười. Từ này thường được sử dụng trong giao tiếp với bạn bè thân thiết và ít xuất hiện trong các tình huống trang trọng.

Ví dụ: That video made me LMAO.

Tạm dịch: Video đó khiến tôi cười lăn.

6. IRL (In real life): Ngoài đời thực

Cụm viết tắt này được dùng khi người nói muốn phân biệt giữa thế giới trực tuyến và cuộc sống ngoài đời thực. Từ này thường xuất hiện trong các cuộc trò chuyện về mạng xã hội, game hoặc các mối quan hệ online.

Ví dụ: We should meet IRL someday.

Tạm dịch: Chúng ta nên gặp nhau ngoài đời một ngày nào đó.

7. BBL (Be back later): Quay lại sau

Từ này thường xuất hiện trong các cuộc trò chuyện nhanh qua tin nhắn. Được sử dụng khi người nói muốn thông báo rằng họ sẽ tạm rời cuộc trò chuyện và sẽ quay lại sau.

Ví dụ: BBL, I need to finish my homework.

Tạm dịch: Tôi quay lại sau, phải làm bài xong đã.

8. IDK (I don’t know): Tôi không biết

Cụm viết tắt này được người dùng sử dụng khi họ không có câu trả lời hoặc không chắc chắn về một vấn đề nào đó. Đây là một trong những từ xuất hiện phổ biến nhất trong giao tiếp hằng ngày.

Ví dụ: IDK what to choose.

Tạm dịch: Tôi không biết chọn gì.

9. SMH (Shaking my head): Bó tay

Cụm từ này được dùng khi người nói muốn thể hiện sự thất vọng, không đồng tình hoặc bất lực trước một tình huống nào đó. Từ này thường xuất hiện trong bình luận trên mạng xã hội hoặc khi phản ứng với hành động của người khác.

Ví dụ: SMH, why would he do that?.

Tạm dịch: Bó tay, sao anh ta lại làm vậy?.

10. LMK (Let me know): Cho tôi biết nhé

Cụm viết tắt này được sử dụng khi người nói muốn người khác cung cấp thêm thông tin hoặc phản hồi lại cho mình, có thể dùng trong cả chat thân mật và công việc nhẹ.

Ví dụ: LMK if you’re free tonight.

Tạm dịch: Cho tôi biết nếu tối nay bạn rảnh nhé.