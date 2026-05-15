Xác minh thông tin nhiều “vật thể lạ” trong thức ăn của sinh viên

Chiều 15/5, ông Trần Kiêm Hảo, Giám đốc Sở Y tế thành phố Huế, cho biết đơn vị đã lập đoàn kiểm tra đột xuất bếp ăn tập thể tại Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh, thuộc Đại học Huế, sau khi có thông tin “vật thể lạ” trong thức ăn của sinh viên.

Theo ông Hảo, lực lượng chức năng đang hoàn thiện báo cáo kết quả kiểm tra, sẽ cung cấp cho báo chí khi đầy đủ thông tin.

Thông tin có "vật thể lạ" trong thức ăn dành cho sinh viên tại Huế gây xôn xao (Ảnh chụp lại màn hình điện thoại).

Trước đó trên nhóm mạng xã hội “Sinh viên đại học Huế”, một tài khoản tự nhận là sinh viên đang học quốc phòng tại Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh thông tin phát hiện nhiều "vật thể lạ” nghi là gián, dòi và sâu trong khẩu phần ăn tập thể dành cho sinh viên.

Bài viết kèm theo các hình ảnh giống con gián trong bát nước mắm, bát canh rau có sâu và miếng chả có vật nghi là dòi.

Hình ảnh lan truyền về con sâu trong bát canh của sinh viên tại Huế (Nguồn: Facebook Sinh viên đại học Huế).

Bài đăng tải thu hút sự quan tâm lớn của cộng đồng mạng, đa phần bày tỏ sự bất bình trong công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm tại trung tâm này.

Theo lãnh đạo Đại học Huế, các đơn vị liên quan và công an đang xác minh thông tin kể trên.

Trước đó vào năm 2025, nhiều sinh viên của Trường đại học Sư phạm (Đại học Huế) bị ngộ độc thực phẩm sau khi ăn sáng tại Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh.