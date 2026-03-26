10 từ vựng tiếng Anh hữu ích về Đoàn Thanh niên dịp 26/3

Đoàn viên thanh niên tham gia công tác sinh hoạt (Ảnh: Trang Thông tin điện tử Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh).

1. Ho Chi Minh Communist Youth Union (HCMCYU) (danh từ): Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

Đây là tổ chức chính trị - xã hội của thanh niên Việt Nam, do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện. Cụm từ này thường được dùng trong các văn bản chính thức hoặc khi giới thiệu về hệ thống tổ chức Đoàn.

Ví dụ: The Ho Chi Minh Communist Youth Union plays an important role in educating young people (Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đóng vai trò quan trọng trong việc giáo dục thế hệ trẻ).

2. Central Committee of the Ho Chi Minh Communist Youth Union (danh từ): Ban Chấp hành Trung ương Đoàn

Đây là cơ quan lãnh đạo cao nhất của tổ chức Đoàn giữa hai kỳ Đại hội. Cụm từ này thường xuất hiện trong các thông tin chính trị, tổ chức hoặc tin tức liên quan đến hoạt động cấp quốc gia.

Ví dụ: The Central Committee sets out major orientations for youth activities nationwide (Ban Chấp hành Trung ương Đoàn đề ra các định hướng lớn cho hoạt động thanh niên trên toàn quốc).

3. Standing Committee (danh từ): Ban Thường vụ

Standing Committee là bộ phận thường trực, có nhiệm vụ giải quyết các công việc quan trọng của tổ chức Đoàn. Từ này thường đi kèm với các tổ chức như Youth Union, Party hoặc Council.

Ví dụ: The Standing Committee holds regular meetings to review ongoing programs (Ban Thường vụ tổ chức các cuộc họp định kỳ để rà soát các chương trình đang triển khai).

4. Secretary (danh từ): Bí thư

Secretary là người đứng đầu tổ chức Đoàn ở từng cấp, chịu trách nhiệm lãnh đạo và điều hành chung. Từ này thường đi kèm với cấp bậc như district secretary, provincial secretary.

Ví dụ: The Secretary leads youth campaigns and development plans (Bí thư lãnh đạo các phong trào và kế hoạch phát triển thanh niên).

5. Deputy Secretary (danh từ): Phó Bí thư

Deputy Secretary là người hỗ trợ Bí thư trong công tác quản lý và điều hành. Cụm từ này thường xuất hiện trong các cơ cấu tổ chức hoặc giới thiệu nhân sự.

Ví dụ: The Deputy Secretary assists in organizing youth activities at local levels (Phó Bí thư hỗ trợ tổ chức các hoạt động thanh niên ở địa phương).

6. Executive Committee (danh từ): Ban Chấp hành

Executive Committee là tập thể lãnh đạo của tổ chức Đoàn ở mỗi cấp, chịu trách nhiệm triển khai các nhiệm vụ và chương trình. Từ này thường được dùng trong bối cảnh tổ chức và quản lý.

Ví dụ: The Executive Committee implements youth development programs effectively (Ban Chấp hành triển khai hiệu quả các chương trình phát triển thanh niên).

7. Youth Union Member (danh từ): Đoàn viên

Đây là cách gọi những thanh niên đã gia nhập tổ chức Đoàn. Cụm từ này thường xuất hiện trong các hoạt động phong trào, tình nguyện hoặc giáo dục.

Ví dụ: Every Youth Union member is encouraged to participate in social activities (Mỗi đoàn viên đều được khuyến khích tham gia các hoạt động xã hội).

8. Social responsibility (danh từ): Trách nhiệm xã hội

Cụm từ này nhấn mạnh ý thức đóng góp cho cộng đồng và xã hội của thanh niên. Đây là một trong những giá trị cốt lõi được Đoàn Thanh niên đề cao.

Ví dụ: Youth Union activities promote social responsibility among students (Các hoạt động của Đoàn thúc đẩy trách nhiệm xã hội trong sinh viên).

9. Community service (danh từ): Cống hiến vì cộng đồng

Community service đề cập đến các hoạt động tình nguyện, hỗ trợ cộng đồng như hiến máu, dọn rác, giúp đỡ người khó khăn. Cụm này rất phổ biến trong các chiến dịch thanh niên.

Ví dụ: Many students take part in community service during Youth Month (Nhiều sinh viên tham gia hoạt động cộng đồng trong Tháng Thanh niên).

10. Patriotism education (danh từ): Giáo dục lòng yêu nước

Đây là nội dung quan trọng trong các hoạt động của Đoàn nhằm bồi dưỡng tinh thần yêu nước cho thế hệ trẻ. Cụm từ này thường xuất hiện trong các chương trình giáo dục và tuyên truyền.

Ví dụ: Patriotism education is integrated into youth programs across the country (Giáo dục lòng yêu nước được lồng ghép trong các chương trình thanh niên trên cả nước).

Như Ý