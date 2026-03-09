Những trường THCS có lớp 6 khó vào nhất ở TPHCM năm 2026

Trường THCS - THPT Trần Đại Nghĩa

Đứng đầu danh sách là Trường THCS-THPT Trần Đại Nghĩa (trước đây thuộc Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa).

Đến nay, đây cũng là trường THCS đầu tiên tại TPHCM thông tin về phương thức tuyển sinh lớp 6 cho năm học 2026-2027.

Thí sinh tham dự kỳ khảo sát vào lớp 6 Trường Trần Đại Nghĩa (Ảnh: Hoài Nam).

Sở GD&ĐT TPHCM cho biết sẽ giữ ổn định hình thức và cấu trúc bài khảo sát đánh giá năng lực vào lớp 6 của trường trong năm học 2026-2027 như năm trước.

Bài khảo sát đánh giá năng lực gồm hai phần trắc nghiệm và tự luận, thời gian làm bài 90 phút, nhằm đánh giá các năng lực như sử dụng tiếng Anh, tiếng Việt; toán học và tư duy logic; khoa học tự nhiên; khoa học xã hội (lịch sử, địa lý) và kiến thức đời sống.

Năm nay, trường dự kiến tuyển 350 học sinh, giữ ổn định chỉ tiêu như năm học 2025-2026.

Năm 2025, hơn 4.850 học sinh đăng ký dự khảo sát vào lớp 6, tương ứng tỷ lệ chọi gần 1/14, mức cạnh tranh cao nhất trong các trường THCS tại TPHCM.

Trường THCS Hoa Lư, THCS Trần Quốc Toản 1, THCS Bình Thọ (TP Thủ Đức cũ)

Ba trường THCS Hoa Lư, THCS Trần Quốc Toản 1 và THCS Bình Thọ được xem là nhóm trường THCS top đầu tại TP Thủ Đức trước khi sáp nhập, cũng tuyển sinh lớp 6 theo hình thức khảo sát năng lực.

Năm 2025, Trường THCS Trần Quốc Toản 1 có 1.236 thí sinh đăng ký dự khảo sát lớp 6 năm học 2025-2026, trong khi chỉ tiêu tuyển sinh là 315 học sinh, tương ứng tỷ lệ chọi 1/3,92.

Trường THCS Hoa Lư có 1.206 thí sinh đăng ký dự khảo sát, với 245 chỉ tiêu, tương ứng tỷ lệ chọi 1/4,92.

Trong khi đó, Trường THCS Bình Thọ có 1.094 thí sinh đăng ký dự khảo sát với 280 chỉ tiêu, tỷ lệ chọi khoảng 1/3,9.

Học sinh tham gia khảo sát năng lực vào lớp 6 ở TP Thủ Đức cũ năm 2025 (Ảnh: Trang Nam).

Trường THCS Vân Đồn (quận 4 cũ)

Năm nay, Trường THCS Vân Đồn chưa chốt phương án tuyển sinh đầu vào cho năm học 2026-2027.

Trong năm học 2025-2026, trường xét tuyển học sinh có kết quả học tập và thành tích cao để tuyển 310 học sinh lớp 6 cho các lớp phổ thông và lớp tích hợp.

Việc xét tuyển dựa trên hai tiêu chí.

Tiêu chí thứ nhất, học sinh phải có tổng điểm cuối năm lớp 5 của ba môn Toán, Tiếng Việt và Tiếng Anh (tối đa 30 điểm). Riêng môn Tiếng Anh, từng kỹ năng phải đạt từ 8 điểm trở lên.

Tiêu chí thứ hai dựa vào kết quả khen thưởng xuất sắc cuối năm học. Mỗi năm học đạt danh hiệu xuất sắc được tính 1 điểm, tối đa 5 điểm cho 5 năm tiểu học.

Trường THCS Mạc Đĩnh Chi (quận Tân Bình cũ)

Đây được xem là trường THCS “hot” nhất khu vực, mỗi năm tuyển 10 lớp 6, mỗi lớp không quá 35 học sinh.

Năm 2025, điều kiện dự tuyển là học sinh hoàn thành chương trình tiểu học tại các trường tiểu học công lập trên địa bàn, đồng thời có kết quả năm học lớp 5 đạt mức hoàn thành xuất sắc.

Mỗi năm học đạt danh hiệu học sinh xuất sắc sẽ được tính 1 điểm, tối đa 5 điểm cho 5 năm tiểu học.

Ngoài ra, trường còn xét điểm kiểm tra cuối kỳ 2 lớp 5, các chứng chỉ tiếng Anh, cũng như các thành tích cá nhân đạt được trong các năm tiểu học ở những lĩnh vực như tin học, thể dục thể thao, nghệ thuật (âm nhạc, mỹ thuật), hoạt động Đội… để ưu tiên khi xét tuyển.

Trường THCS - THPT Đinh Thiện Lý

Dù là trường tư thục, Trường THCS - THPT Đinh Thiện Lý vẫn thường được nhắc đến như một ngôi trường được nhiều học sinh và phụ huynh hướng đến.

Hàng năm, trường tuyển sinh lớp 6 thông qua xét duyệt hồ sơ theo tiêu chí riêng của trường, đồng thời khảo sát năng lực tiếng Anh để xếp lớp.

Trường THCS Nguyễn An Khương (huyện Hóc Môn cũ)

Năm 2024, Trường THCS Nguyễn An Khương được công nhận là trường thực hiện chương trình chất lượng cao “Trường tiên tiến, hội nhập quốc tế”.

Đây cũng là một trong số ít trường THCS ở khu vực ngoại thành tổ chức khảo sát đầu vào lớp 6 trong những năm gần đây.

Năm nay, trường chưa công bố phương thức tuyển sinh lớp 6.

Trường Trung học Thực hành Sài Gòn

Trường Trung học Thực hành Sài Gòn, trực thuộc Trường Đại học Sài Gòn, là một trong những trường THCS chất lượng cao nằm tại khu vực trung tâm thành phố.

Mỗi năm, trường tuyển khoảng 230 học sinh lớp 6, thông qua xét tuyển hồ sơ học tập khá khắt khe.

Điều kiện xét tuyển là học sinh đúng độ tuổi quy định, đã hoàn thành chương trình tiểu học tại TPHCM, đồng thời tổng điểm kiểm tra định kỳ cuối năm lớp 5 của hai môn Tiếng Việt và Toán đạt từ 19 điểm trở lên.