Nữ giáo sư Việt được công nhận là Viện sĩ Viện Hàn lâm Khoa học Thế giới

Thông tin từ Đại học Quốc gia TPHCM, GS.TS Nguyễn Thị Thanh Mai, Phó giám đốc đại học này là một trong hai giáo sư người Việt mới được công nhận là Viện sỹ của Viện Hàn lâm Khoa học Thế giới (TWAS). Người thứ 2 được công nhận là GS.TS Nguyễn Thế Hoàng, nguyên Phó Giám đốc Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.

Hai vị giáo sư được trao bằng công nhận viện sỹ chính thức của Viện Hàn lâm Khoa học Thế giới tại diễn đàn Hội nghị TWAS lần thứ 17 vừa diễn ra tại Brazil.

Trước đó, vào cuối năm 2024, GS.TS Nguyễn Thế Hoàng và GS.TS Nguyễn Thị Thanh Mai được bầu chọn làm viện sĩ của Viện Hàn lâm Khoa học Thế giới.

GS.TS Nguyễn Thị Thanh Mai trở thành Viện sĩ Viện Hàn lâm Khoa học Thế giới (Ảnh: VNUHCM).

Bà Nguyễn Thị Thanh Mai, sinh năm 1974, quê ở Quảng Ngãi, tốt nghiệp ngành hóa học Trường đại học Tổng hợp TPHCM (nay là Trường đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia TPHCM).

Từ năm 1998 đến năm 2002 bà Mai làm trợ giảng tại bộ môn hóa phân tích, khoa hóa học Trường đại học Khoa học tự nhiên (Đại học Quốc gia TPHCM).

Từ năm 2002 đến năm 2013, bà Mai là giảng viên tại khoa Hóa học Trường đại học Khoa học Tự nhiên, trong đó từ tháng 5/2002 đến 9/2005 học nghiên cứu sinh tại Trường đại học Y Dược Toyama, Nhật Bản.

Giai đoạn từ năm 2007-2012, TS Nguyễn Thị Thanh Mai làm phó trưởng khoa hóa học; giai đoạn năm 2009-2013 bà làm Trưởng bộ môn hóa phân tích khoa Hóa học Trường Đại học Khoa học tự nhiên (Đại học Quốc gia TPHCM).

Vào tháng 1/2022, khi đang là Phó hiệu Trưởng Trường Đại học Khoa học tự nhiên, GS.TS Nguyễn Thị Thanh Mai được bổ nhiệm kiêm thêm chức vụ Hiệu trưởng Trường Phổ thông Năng khiếu.

Tháng 6/2024, bà Mai được bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Đại học Quốc gia TPHCM.

TS Nguyễn Thị Thanh Mai được công nhận phó giáo sư năm 2014 và công nhận là giáo sư vào năm 2020.

Bà Nguyễn Thị Thanh Mai từng được trao giải thưởng Kovalevskaia - giải thưởng mang tên nhà nữ toán học Nga lỗi lạc thế kỷ XIX Sophia Kovalevskaia cho các nhà khoa học nữ lĩnh vực khoa học tự nhiên vào năm 2021.

GS.TS Nguyễn Thế Hoàng quê ở Hà Tĩnh. Ông được phong hàm Phó giáo sư năm 2006, được công nhận học hàm giáo sư năm 2008.

Ông là thành viên của nhóm phẫu thuật đã thực hiện ca ghép hai cánh tay đầu tiên trên thế giới tại Munich năm 2008 và chỉ đạo ca ghép tay đầu tiên trên thế giới từ người hiến tặng sống tại Việt Nam năm 2020.

Ông Hoàng được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 năm 2014, giữ chức vụ Trưởng khoa Chỉnh hình và Chấn thương tại Việt Nam và là chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực y học tái tạo, vi phẫu và ghép tạng.

GS.TS Nguyễn Thế Hoàng được trao một số giải thưởng như: Giải thưởng Nepomuc von Nussbaum (1997), APKO (2008), Karl Max von Bauerfeind (2008), VIFOTEC (2010), Giải thưởng Nghiên cứu Alexander von Humboldt (2012), Giải thưởng Chính phủ (5 lần), và Giải thưởng đóng góp cho Y tế công cộng của Chính phủ Hoàng gia Campuchia (2018).