Điểm chuẩn bất thường của trường đại học top đầu ở Hà Nội

Như đã thông báo trước đó về nguyên tắc quy đổi, Đại học Kinh tế Quốc dân chỉ có một đầu điểm chuẩn duy nhất cho tất cả các phương thức xét tuyển năm 2025.

Đáng chú ý là sự chênh lệch bất thường về điểm trúng tuyển giữa các ngành thuộc nhóm dẫn đầu và những ngành "chốt cuối". Mức chênh lệch lên tới gần 6 điểm, điều chưa từng xảy ra trong các năm gần đây tại trường này.

Cụ thể, ngành có điểm chuẩn cao nhất Đại học Kinh tế Quốc dân là Thương mại điện tử với 28,83 điểm. Trong khi ngành thấp nhất là Quản lý công và chính sách (chương trình E-PMP) lấy 23 điểm, chênh lệch 5,83 điểm.

Thí sinh thi tốt nghiệp THPT 2025 (Ảnh: Hải Long).

Toàn trường có 8 ngành lấy từ 28 điểm trở lên, 18 ngành lấy từ 27 điểm trở lên nhưng có tới 15 ngành lấy dưới 25 điểm.

Khoảng điểm chuẩn từ 25 đến dưới 27 chiếm đông nhất với 40 ngành.

Các năm trước, điểm chuẩn theo điểm thi tốt nghiệp THPT của Đại học Kinh tế Quốc dân có phổ điểm tập trung hơn.

Nếu quy đổi sang thang 30, ngành cao nhất của trường là Quan hệ công chúng với 28,18 điểm. Toàn trường chỉ có 3 ngành lấy điểm chuẩn trên 28 và có tới 35 ngành điểm chuẩn từ 27 trở lên. Số ngành lấy từ 26 đến dưới 27 là 30 ngành và chỉ có 3 ngành lấy dưới 26 điểm, thấp nhất 25,55 điểm.

Chênh lệch giữa ngành dẫn đầu và ngành cuối bảng chỉ là 2,63.

Nếu so sánh cả dải điểm, điểm chuẩn năm 2025 của Đại học Kinh tế Quốc dân có sự phân hoá mạnh hơn và tỷ lệ điểm thấp cao hơn. Trong khi điểm chuẩn năm 2024 có sự tập trung ở mức cao.

Về bản chất, điểm chuẩn năm 2024 của trường là điểm theo phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT. Còn điểm chuẩn năm 2025 là điểm quy đổi của nhiều phương thức khác nhau. Trong đó, điểm thi tốt nghiệp THPT năm nay thấp kéo theo dải điểm chuẩn "đổ dốc".

Những số liệu trên cũng cho thấy, ngay cả khi tính điểm 2 lần cho thí sinh có IELTS, chỉ những ngành "hot" nhất của trường mới tăng điểm chuẩn. Các nhóm ngành còn lại phần lớn giảm 1-2 điểm, dù quy đổi từ nhiều phương thức độc lập với điểm thi tốt nghiệp. Điều này phản ánh công thức quy đổi của Đại học Kinh tế Quốc dân đảm bảo tính tương đương.

Sự lạ thường về dải điểm chuẩn cũng xảy ra tại Trường Đại học Ngoại thương.

Năm ngoái, xét điểm thi tốt nghiệp THPT tổ hợp gốc A00, điểm chuẩn cao nhất của trường Ngoại thương - cơ sở Hà Nội là 28,1, thấp nhất là 27,2, chênh lệch 0,9 điểm.

Tuy nhiên năm nay, điểm chuẩn theo phương thức này cao nhất là 28 và thấp nhất là 25,7, chênh lệch tới 2,3 điểm.

Thực tế chung, các trường đại học sử dụng phương thức xét tuyển chính là điểm thi tốt nghiệp THPT đều có điểm chuẩn giảm so với năm 2024. Mốc điểm trên 29 phần lớn là điểm quy đổi từ nhiều phương thức khác, trong đó có quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế sang điểm tiếng Anh.

Điều này lý giải vì sao điểm chuẩn vào các trường Y dược - vốn chủ yếu xét điểm thi tốt nghiệp - lại thấp trong khi điểm chuẩn vào Sư phạm tiếng Anh, Sư phạm tiếng Trung lại chạm mốc 30/30.