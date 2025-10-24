Nhặt được 20 triệu đồng, 4 học sinh đến ngay trụ sở công an xã

Ngày 24/10, Công an xã Hoằng Tiến, tỉnh Thanh Hóa, cho biết khoảng 20h ngày 22/10, trong lúc đi học thêm, bốn học sinh gồm: Trương Thị Diệu Linh, Trương Đình Linh, Nguyễn Thị Thu Phương, Nguyễn Hải Nam (đều SN 2012, trú xã Hoằng Tiến) nhặt được một cọc tiền tổng giá trị 20 triệu đồng.

Ngay sau khi nhặt được số tiền trên, 4 học sinh đã đến Công an xã Hoằng Tiến trình báo tìm người đánh mất.

Nhóm 4 học sinh bàn giao số tiền nhặt được cho cơ quan công an (Ảnh: Công an xã Hoằng Tiến).

Tiếp nhận tài sản của các học sinh bàn giao, Công an xã Hoằng Tiến đã xác minh và xác định số tiền trên là của anh Trần Thọ Bằng (SN 1972), đang công tác tại Đồn Biên phòng Hoằng Trường.

Anh Bằng cho biết trong quá trình di chuyển từ Đồn Biên phòng Hoằng Trường đến đoạn cống Phúc Ngư, anh làm rơi số tiền trên đường.

Công an xã Hoằng Tiến bàn giao số tiền cho người đánh rơi (Ảnh: Công an xã Hoằng Tiến).

Ngày 23/10, Công an xã Hoằng Tiến đã bàn giao toàn bộ số tiền trên cho anh Trần Thọ Bằng.