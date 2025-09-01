Hơn 1.800 học sinh xếp hình bản đồ Việt Nam gây "sốt" mạng xã hội

Những ngày qua, clip về việc học sinh Trường Tiểu học, THCS và THPT Hoàng Việt (Đắk Lắk) xếp hình bản đồ Việt Nam gây ấn tượng trên mạng xã hội.

Hơn 1.800 học sinh nhà trường đã mặc đồng phục trắng đỏ, trên tay cầm lá cờ Tổ quốc, xếp thành hình bản đồ Việt Nam. Trên nền sân trường màu xanh, hình ảnh bản đồ Việt Nam hình chữ S, cùng quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa nổi bật.

Hơn 1.800 học sinh xếp hình bản đồ Việt Nam (Ảnh: Nguyễn Tân).

Bên cạnh đó, các học sinh còn xếp hình thành số 80 - tượng trưng cho 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Theo lãnh đạo nhà trường, trong niềm hân hoan của cả nước hướng về kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, Trường Tiểu học, THCS và THPT Hoàng Việt gửi gắm niềm tự hào dân tộc bằng nụ cười tươi sáng của học sinh, bằng tinh thần đoàn kết khi xếp thành hình bản đồ Việt Nam.

Học sinh phấn khởi, hân hoan khi cùng nhau đoàn kết xếp nên hình bản đồ đất nước (Ảnh: Nguyễn Tân).

Các học sinh vừa xếp hàng, vừa giơ cao hàng nghìn lá cờ Tổ quốc và hoà ca bài hát "Viết tiếp câu chuyện hòa bình" đầy xúc động.

Clip được mạng xã hội chia sẻ, lan tỏa và nhiều người bày tỏ niềm tự hào khi nhà trường đã giáo dục lòng yêu nước cho học sinh bằng hành động ý nghĩa.

Đoạn clip xếp hình bản đồ Việt Nam gây "sốt" trên cộng đồng mạng (Ảnh: Cắt từ clip).

Để hoàn thành việc xếp hình bản đồ Việt Nam, các học sinh và giáo viên của Trường Tiểu học, THCS và THPT Hoàng Việt đã có thời gian tập duyệt kỹ càng. Thông qua hoạt động này, nhà trường vừa giáo dục tinh thần yêu nước, vừa gieo mầm khát vọng cống hiến trong mỗi học sinh và khơi gợi tinh thần đoàn kết, niềm tự hào dân tộc.