Nhà trường lên tiếng vụ phụ huynh tố suất ăn chỉ một miếng thịt nhỏ

Ngày 29/1, lãnh đạo Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi, phường Pleiku, tỉnh Gia Lai cho biết đang kiến nghị cơ quan chức năng xác minh hình ảnh, thông tin phụ huynh phản ánh về suất ăn bán trú không đảm bảo dinh dưỡng.

Trên mạng xã hội Facebook lan truyền hình ảnh do một phụ huynh phản ánh việc các suất ăn bán trú của học sinh tại Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi chưa đảm bảo dinh dưỡng, cùng nỗi lo các em bị đói.

Phụ huynh phản ánh suất ăn bán trú có một miếng thịt, lo học sinh ăn không đủ no (Ảnh: Chí Anh).

Kèm theo hình ảnh, phụ huynh này đăng tải dòng cảm xúc: “Phần ăn gì mà có một miếng thịt nhỏ. Rau cơm thì mình thấy được, còn thịt cá sao ít quá... Viết lên đây để hỏi xem có bữa ăn bán trú nào 20.000 đồng mà thảm như này không?".

Hình ảnh cùng nội dung nêu trên nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Đa phần ý kiến cho rằng, dù là học sinh tiểu học nhưng suất ăn như vậy là quá ít, không đảm bảo chất lượng, có thể khiến các em bị đói.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, bà Bùi Thị Phương Hoa, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi, cho biết mỗi ngày nhà trường có hơn 950 học sinh ăn bán trú. Mỗi học sinh đóng 30.000 đồng/ngày, trong đó 20.000 đồng là nấu bữa trưa và 10.000 đồng vào bữa xế chiều.

Nhà trường ký hợp đồng với một đơn vị bên ngoài để thực hiện toàn bộ từ việc chuẩn bị thực phẩm đến nấu ăn.

Theo bà Hoa, liên quan đến thông tin trên mạng xã hội, nhà trường xác định ngày 19/1, một phụ huynh đến đón con đã chụp hình suất ăn đang để trên bàn học sinh. Thời điểm này, các giáo viên, nhân viên cấp dưỡng đang chia phần nên các món ăn còn thiếu.

Vì vậy, hình ảnh đăng tải trên mạng xã hội là chưa đúng với thực tế. Thực đơn bữa trưa hôm đó gồm cơm, thịt gà chiên mắm, rau cải ngọt xào và canh bí xanh nấu tôm.

Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi nơi xảy ra sự việc (Ảnh: Phạm Hoàng).

“Thời điểm phụ huynh chụp ảnh là lúc các cô chưa chia thức ăn xong cho học sinh. Nếu người chụp theo dõi đầy đủ cả quá trình, từ lúc vận chuyển thức ăn đến khi học sinh ăn xong rồi phản ánh, nhà trường sẵn sàng tiếp thu”, bà Hoa nói.

Cũng theo Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi, sau khi hình ảnh được đăng tải, nhiều bình luận với lời lẽ nặng nề như “dã man”, “rút ruột”… đã khiến tập thể nhà trường chịu nhiều áp lực. Nhà trường mong các cơ quan chức năng làm rõ để tránh gây hiểu lầm, ảnh hưởng uy tín của đơn vị.

Bà Đ.T.H.G. (đại diện đơn vị hợp đồng nấu ăn bán trú) cho biết mỗi suất ăn trưa trị giá 20.000 đồng, được xây dựng định lượng cụ thể, đảm bảo khẩu phần theo quy định. Sau khi có thông tin, đơn vị đã kiểm tra và xác định phía người đăng tải hình ảnh đã chụp lại khay thức ăn khi nhân viên chưa chuẩn bị xong.

“Giữa đơn vị với nhà trường đang trong quá trình thử nghiệm. Hết thời gian này, các bên sẽ ngồi lại đánh giá, nếu tiếp tục ký kết hợp đồng để chăm lo bữa ăn cho các cháu, đơn vị sẽ lắp camera giám sát toàn bộ quá trình”, bà G. cho hay.