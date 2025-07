Nhà trường báo công an sau khi phụ huynh đăng thông tin lên mạng xã hội

Chiều 16/7, một lãnh đạo xã Ea Knuếc, tỉnh Đắk Lắk xác nhận đã chỉ đạo các đơn vị của xã làm việc cùng đại diện Trường Mầm non Thắng Lợi và những người có liên quan để làm rõ về thông tin gây xôn xao trên mạng xã hội.

Phía Trường Mầm non Thắng Lợi cũng trình báo sự việc đến cơ quan công an để được giải quyết theo quy định.

Bé trai bị bạn xô ngã trong lớp học (Ảnh: Cắt từ clip).

Trước đó, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện video, ghi lại cảnh một bé trai học mầm non bị bạn cùng lớp xô ngã và bị một số bạn khác đánh vào người.

Người thân của bé trai chia sẻ nội dung cho rằng vụ việc xảy ra vào ngày 4/7 tại Trường Mầm non Thắng Lợi.

Đến ngày 5/7, giáo viên đã xuống nhà đưa bé trai đi khám nhưng bác sĩ chỉ định về nhà theo dõi thêm vì đây là chấn thương ở đầu, có thể sẽ bị tụ máu lâu ngày về sau.

Cũng theo bài đăng tải, sau đó nhà trường vẫn không có động thái thăm hỏi hay gặp phụ huynh để giải quyết vấn đề.

Đến sáng 15/7, gia đình đến trường, cô hiệu phó cho biết không nghe phụ huynh có nhu cầu cần gặp nhà trường nên các cô chỉ đưa bé đi khám.

Bên cạnh đó, vị phụ huynh cũng bày tỏ thắc mắc khi vụ việc xảy ra không có cô giáo nào trong lớp nên cần nhà trường cho một lời giải thích rõ ràng.

Bài viết này được cộng đồng mạng chia sẻ nhanh chóng kèm theo nhiều ý kiến trái chiều.

Bị phụ huynh "phốt" trên mạng xã hội, nhà trường đã báo công an (Ảnh: Cắt từ clip).

Liên quan vụ việc, lãnh đạo Trường Mầm non Thắng Lợi xác nhận, nhà trường đã báo công an để làm rõ các nội dung mà phụ huynh phản ánh trên mạng xã hội.

Cũng theo lãnh đạo nhà trường đây là vụ việc "chuyện bé xé ra to". Sau sự việc, đại diện nhà trường đã đưa bé đến 2 bệnh viện để thăm khám và nhận được kết luận sức khỏe bình thường. Do có một số nội dung đăng tải không đúng gây hoang mang nên đã báo với cơ quan công an vào cuộc để làm rõ.