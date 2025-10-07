Hai trường nghề được miễn giảm học phí kỳ 2

Ông Mai Xuân Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, đã ký ban hành quyết định phê duyệt bổ sung tổng dự toán kinh phí hơn 5,6 tỷ đồng cho công tác miễn, giảm học phí năm 2025.

Theo quyết định, Trường Cao đẳng Y tế Thanh Hóa sẽ nhận hơn 5,1 tỷ đồng, Trường Trung cấp nghề Kỹ nghệ Thanh Hóa được bổ sung hơn 592 triệu đồng.

Nguồn kinh phí này được trích từ nguồn chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề trong dự toán ngân sách tỉnh năm 2025, cụ thể là kinh phí cấp bù miễn, giảm học phí.

Trường Cao đẳng Y tế Thanh Hóa (Ảnh: Quách Tuấn).

UBND tỉnh Thanh Hóa cũng giao trách nhiệm cho Sở Tài chính, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tư pháp, Liên minh Hợp tác xã tỉnh cùng các đơn vị lập dự toán và sử dụng ngân sách.

Các đơn vị này phải chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật và các cơ quan liên quan về tính chính xác, tính pháp lý, trình tự, thủ tục, thẩm quyền đề nghị phê duyệt, cũng như số liệu, hồ sơ, tài liệu báo cáo và việc đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn, định mức theo đúng quy định.

Quyết định cũng nhấn mạnh trách nhiệm của các đơn vị thụ hưởng trong việc quản lý, sử dụng kinh phí được giao đúng chế độ, chính sách, điều kiện, tiêu chuẩn, định mức, chi trả đúng mục tiêu, đối tượng, không để xảy ra tiêu cực, thất thoát.

Hiệu trưởng các trường và người phụ trách công tác tài chính, kế toán tại các đơn vị được yêu cầu thực hiện đúng nhiệm vụ, quyền hạn được giao và chịu trách nhiệm trước pháp luật về công tác này.