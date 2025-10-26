Nhiều trường đại học tăng học phí từ năm 2026

Theo đó, các trường đại học ở Anh sẽ được phép tăng học phí theo mức lạm phát kể từ năm 2026, với điều kiện đáp ứng những tiêu chuẩn chất lượng nhất định.

Bộ trưởng Giáo dục Bridget Phillipson cho biết, chính sách mới sẽ giúp các trường duy trì nguồn lực tài chính ổn định, đồng thời bảo đảm sinh viên có trải nghiệm học tập xứng đáng với số tiền bỏ ra.

Bà Phillipson khẳng định, những trường đại học thu học phí cao phải chứng minh được chất lượng tương xứng và đáp ứng kỳ vọng của sinh viên. Việc điều chỉnh lần này hướng đến nâng cao tiêu chuẩn đào tạo và tập trung nhiều hơn vào các kỹ năng mà nền kinh tế đang cần.

Cụ thể, các cơ sở giáo dục ở Anh sẽ tăng học phí trong hai năm đầu. Những năm tiếp theo, mức tăng sẽ dựa trên chất lượng giảng dạy, kết quả học tập của sinh viên và công tác hỗ trợ sinh viên của từng trường.

Các trường đại học đạt chuẩn ở Anh được phép điều chỉnh học phí vào năm 2026.

Hiện mức học phí đại học ở Anh đã tăng lên 9.535 bảng từ tháng 9 vừa qua, đây là lần tăng đầu tiên sau 8 năm. Tuy nhiên, Văn phòng Sinh viên (OfS) cảnh báo, khoảng 43% các trường có nguy cơ thâm hụt tài chính nếu không có hỗ trợ bổ sung. Để giảm áp lực chi tiêu cho sinh viên, phí sinh hoạt sẽ được tự động điều chỉnh hàng năm, ưu tiên các hộ gia đình có thu nhập thấp.

Bà Phillipson cũng nhấn mạnh: “Chúng tôi không cho phép các trường tùy tiện tăng học phí nếu không đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng. Những đơn vị hoạt động kém hiệu quả có thể chịu giám sát chặt chẽ hơn, thậm chí bị xử lý về tài chính hoặc theo quy định”.

Đồng thời, Chính phủ Anh cũng siết chặt quản lý đối với hình thức nhượng quyền đào tạo nhằm bảo đảm ngân sách nhà nước được sử dụng đúng mục đích.

Bà Vivienne Stern, Giám đốc điều hành Universities UK, đánh giá chiến lược mới là bước cải tổ quan trọng đối với hệ thống giáo dục đại học Anh. Bà cho rằng các trường đại học là tài sản quốc gia và để thúc đẩy đổi mới, các trường cần được tạo điều kiện hoạt động hiệu quả nhất.

Kế hoạch về học phí nằm trong báo cáo cải cách toàn diện về giáo dục sau phổ thông. Theo đề xuất, chứng chỉ V-levels (chứng chỉ kỹ năng và nghề nghiệp) sẽ thay thế khoảng 900 loại chứng chỉ kỹ thuật hiện hành, bao gồm cả BTECs - chương trình đào tạo nghề phổ biến tại Anh.

Giáo sư Peter Urwin, chuyên ngành kinh tế ứng dụng tại Đại học Westminster, cảnh báo quá trình cải cách này có thể gây xáo trộn giáo dục sau trung học. Ông cho rằng: “Chính phủ đúng khi đề cao vai trò của đào tạo nghề trong việc nâng cao cơ hội việc làm. Nhưng lĩnh vực này đã trải qua nhiều biến động và sáng kiến mới khó giải quyết được tình trạng ngày càng nhiều thanh niên không đi học, không làm việc hoặc không được đào tạo”.

Báo cáo cũng đề xuất triển khai chứng chỉ “bước đệm” dành cho học sinh chưa đạt môn toán và tiếng Anh ở bậc trung học phổ thông (GCSE), giúp các em củng cố kiến thức và chuẩn bị tốt hơn cho lần thi lại.

Những đề xuất mới cho thấy, Anh đang hướng đến một hệ thống giáo dục đại học và sau trung học phát triển bền vững hơn, vừa siết chặt chất lượng, vừa mở rộng lựa chọn học tập cho người học, phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn mới.

