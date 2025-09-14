Ngoài các tiết học được miễn phí, nội dung giáo dục nào vẫn thu tiền?

Thầy và trò Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo, TPHCM (Ảnh: Huyên Nguyễn).

Miễn học phí và không thu tiền học thêm

Từ năm học 2025-2026, học phí và tiền học thêm là 2 khoản nhà trường không được phép thu của học sinh.

Vừa qua, Bộ Chính trị đã quyết định thực hiện miễn toàn bộ học phí cho học sinh từ mầm non đến hết THPT công lập trên phạm vi cả nước, bắt đầu từ đầu năm học mới 2025-2026.

Đây là một chính sách mang ý nghĩa lớn, là tin vui cho hàng triệu gia đình, đặc biệt là những hộ có hoàn cảnh khó khăn, giúp giảm bớt gánh nặng tài chính đáng kể mỗi đầu năm học.

Đồng thời, Thông tư 29/2024 của Bộ GD&ĐT có hiệu lực từ tháng 2 năm nay, quy định các trường học không được tổ chức dạy thêm, học thêm đại trà và không được thu tiền học thêm từ học sinh, phụ huynh. Việc tổ chức học thêm chỉ áp dụng cho 3 nhóm: học sinh yếu kém, học sinh giỏi và học sinh cuối cấp.

Như vậy, từ tháng 9 năm nay, học phí và tiền học thêm không còn nằm trong danh mục các khoản thu.

Xã hội hoá hoạt động giáo dục buổi 2

Ngoài các tiết học chính khoá đã được miễn, trên thực tế, phụ huynh vẫn đóng tiền cho một số tiết học hoặc hoạt động giáo dục tại trường.

Theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, khi trường tổ chức dạy 2 buổi/ngày thì thời lượng dạy học buổi 1 và buổi 2 trong tuần thực hiện linh hoạt trong sắp xếp; không cố định buổi 1 là buổi sáng và buổi 2 là buổi chiều.

Buổi 1, trường tổ chức dạy học nội dung Chương trình giáo dục phổ thông các môn học và hoạt động giáo dục ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT. Các nội dung này thuộc diện được miễn hoàn toàn học phí.

Ở buổi 2, các trường tổ chức các hoạt động củng cố để học sinh hoàn thành nội dung học tập (học sinh tiểu học), tổ chức ôn tập, phụ đạo học sinh chưa đạt theo yêu cầu của Chương trình giáo dục phổ thông; bồi dưỡng học sinh giỏi; tổ chức ôn tập để học sinh thi tuyển sinh vào lớp 10; ôn thi tốt nghiệp THPT.

Các hoạt động khác như: Giáo dục về văn hóa, nghệ thuật, giáo dục STEM/STEAM, giáo dục văn hóa đọc, văn hóa học đường, giáo dục đạo đức, giáo dục kỹ năng sống, giáo dục tài chính, giáo dục kiến thức về trật tự an toàn giao thông; giáo dục năng lực số, trí tuệ nhân tạo (AI), ngoại ngữ, thể thao, các hoạt động tìm hiểu tự nhiên, xã hội, văn hóa, lịch sử, truyền thống của địa phương và các nội dung giáo dục khác theo quy định, đáp ứng nhu cầu, sở thích, năng khiếu của học sinh,…

Một hoạt động buổi 2 cho học sinh TPHCM có sự kết hợp giữa nhà trường và doanh nghiệp, có thu phí (Ảnh: Huyên Nguyễn).

Các hoạt động trên được tổ chức đa dạng, phong phú, phù hợp, hiệu quả các hình thức dạy học như học nhóm, tự học, câu lạc bộ; kết hợp trong/ngoài lớp; trực tiếp, trực tuyến hoặc phối hợp; phối hợp giữa giáo viên của trường với các chuyên gia đến từ các tổ chức xã hội, các cơ sở giáo dục đại học, doanh nghiệp;…

Như vậy, ngoài các nội dung được miễn (gồm dạy thêm cho học sinh yếu kém, học sinh giỏi và học sinh cuối cấp), các hoạt động còn lại của buổi 2 sẽ thuộc diện xã hội hoá.

Việc thực hiện buổi 2 cần đảm bảo sự tham gia tự nguyện của học sinh, sự đồng thuận của cha mẹ học sinh và phù hợp với điều kiện tổ chức thực hiện của nhà trường. Việc thu, chi, quản lý, sử dụng các khoản đóng góp của cha mẹ học sinh thực hiện cần tuân thủ các quy định hiện hành.

Những khoản đóng góp khác

Theo các quy định, ngoài tiền học, phụ huynh vẫn cần đóng góp một số khoản theo quy định, bao gồm: Đồng phục, bảo hiểm y tế học sinh, tiền ăn bán trú, chăm sóc bán trú, quỹ lớp, học phẩm cho trẻ mầm non, nước uống và một số khoản dịch vụ trực tiếp phục vụ nhu cầu học tập - sinh hoạt của học sinh.

Các khoản này được thực hiện công khai, minh bạch và đúng mục đích, đảm bảo nguyên tắc tự nguyện, thỏa thuận.

Riêng học sinh tiểu học ở Hà Nội, bắt đầu từ năm học 2025-2026 sẽ được hỗ trợ tiền ăn bán trú tại trường với chi phí hỗ trợ 20.000 đồng/ngày/học sinh (thành thị) và 30.000 đồng/ngày/học sinh ở các xã miền núi khó khăn.

Các hoạt động xã hội hoá cần nhận được sự đồng thuận của phụ huynh (Ảnh minh hoạ: Huyên Nguyễn).

Ngoài ra, nhà trường có thể vận động phụ huynh đóng góp theo Thông tư 16/2018/TT-BGDĐT về tài trợ cho các cơ sở giáo dục, tuy nhiên, không được ép buộc, cào bằng.

Chi tiết danh mục các khoản thu của mỗi địa phương sẽ theo quy định của Hội đồng nhân dân các tỉnh phê duyệt.

10 khoản tuyệt đối không được thu

Theo Thông tư 55/2011 của Bộ GD&ĐT về hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh, nhà trường và ban đại diện không được phép thu 10 khoản sau: Các khoản thu không đảm bảo tính tự nguyện; tiền bảo vệ cơ sở vật chất, an ninh; chi phí trông giữ phương tiện của học sinh; tiền vệ sinh lớp học, trường học; tiền khen thưởng cán bộ, giáo viên, nhân viên.

Phụ huynh cũng không phải nộp kinh phí mua sắm thiết bị, máy móc, đồ dùng dạy học cho nhà trường; hỗ trợ công tác quản lý, tổ chức dạy học; sửa chữa, nâng cấp, xây dựng công trình trường học; các khoản đóng góp để chi cho hoạt động không trực tiếp phục vụ học sinh; bất kỳ khoản thu nào khác trái quy định của pháp luật.