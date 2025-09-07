Nâng cao chất lượng giáo dục đại học với phương châm “chất lượng thật”

Đó là một trong những đánh giá của GS.TS Huỳnh Văn Chương, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, Bộ GD&ĐT về thành tựu quản lý chất lượng giáo dục và khẳng định vị thế quốc tế.

Theo GS.TS Huỳnh Văn Chương, trong lĩnh vực quản lý chất lượng, Cục Quản lý chất lượng đã tham mưu cho Bộ trưởng và ngành tổ chức thành công nhiều nhiệm vụ trọng tâm.

Đặc biệt, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025, kỳ thi đầu tiên theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 đã được tổ chức chuyên nghiệp, an toàn, nghiêm túc, khách quan.

Ngoài ra, Cục Quản lý chất lượng đánh giá về chất lượng giáo dục mũi nhọn, kết quả PISA và giáo dục đại học.

Học sinh ở TPHCM trong lễ khai giảng (Ảnh: Khoa Nguyễn).

Về giáo dục đại học, ông Huỳnh Công Chương đánh giá từ những “gương mặt” đầu tiên năm 2018 là Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Quốc gia TPHCM, đến nay, đã có gần 20 cơ sở giáo dục đại học Việt Nam được xếp hạng tại các bảng xếp hạng uy tín quốc tế như QS World Rankings và THE (Times Higher Education) World University Rankings.

Cụ thể, 9 cơ sở đã được xếp hạng theo bảng THE. Trong bảng QS, 9 cơ sở giáo dục đại học Việt Nam được xếp hạng ở 25 ngành học, với 3 cơ sở có ngành học nằm trong top 100 thế giới gồm Kỹ thuật dầu khí (Đại học Quốc gia TPHCM), Khách sạn (Đại học Duy Tân) và Nghệ thuật trình diễn (Trường Đại học Văn Lang).

17 cơ sở giáo dục đại học Việt Nam được xếp hạng QS World Rankings, trong đó có các trường thuộc top 200 thế giới như Đại học Duy Tân, Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia TPHCM, Trường Đại học Tôn Đức Thắng, Trường Đại học Nguyễn Tất Thành.

Bộ GD&ĐT coi nâng cao chất lượng giáo dục đại học một cách thực chất là ưu tiên hàng đầu, với phương châm “học thật, thi thật, chất lượng thật”. Việc tham gia xếp hạng quốc tế là cần thiết nhưng hoàn toàn tự nguyện; thông tin cung cấp để xếp hạng phải chính xác, đầy đủ, kịp thời và phù hợp với kết quả kiểm định chất lượng.

Ông Huỳnh Công Chương cho rằng, việc nâng cao chất lượng một cách bền vững và cải thiện thứ hạng của các trường đại học Việt Nam trên các bảng xếp hạng quốc tế sẽ trở thành hiện thực trong tương lai không xa như Nghị quyết 71 đề ra.

Về giáo dục mũi nhọn, năm 2025, Việt Nam có 7 đoàn học sinh tham dự các Olympic khu vực và quốc tế với 37/37 lượt thí sinh tham dự đều đoạt huy chương, gồm 13 huy chương Vàng, 16 huy chương Bạc và 8 huy chương Đồng.

Tất cả các đội tuyển đều nằm trong top 10 quốc gia dẫn đầu tính theo số lượng huy chương Vàng; đội tuyển nào tham dự cũng đoạt huy chương Vàng. So với năm 2024 (12 huy chương Vàng, 15 huy chương Bạc, 10 huy chương Đồng và 1 Bằng khen), thành tích năm 2025 tăng 1 huy chương Vàng.

Kết quả PISA (Đánh giá học sinh quốc tế) và đánh giá diện rộng, Cục Quản lý chất lượng là đơn vị đầu mối tham mưu và chủ trì tổ chức cho học sinh trên toàn quốc tham gia nhiều chương trình đánh giá diện rộng do các tổ chức quốc tế uy tín như OECD, SEAMEO thực hiện, theo đúng cam kết hội nhập của Chính phủ và Bộ GD&ĐT. Kết quả đạt được trong những chương trình này đều ở mức khá cao, góp phần khẳng định chất lượng giáo dục của Việt Nam.

Kết quả PISA 2022 là một minh chứng tiêu biểu. Đây được xem là một trong những điểm sáng của Việt Nam trong mắt cộng đồng quốc tế, thể hiện hiệu quả giáo dục vượt trội so với nguồn lực đầu tư.

Bên cạnh PISA, ở cấp tiểu học, Việt Nam lần đầu tham gia SEA-PLM năm 2019 và xuất sắc dẫn đầu cả 3 lĩnh vực đọc hiểu, viết và toán trong số 6 quốc gia ASEAN tham gia.

Năm 2024, Việt Nam tiếp tục tham dự và kết quả sơ bộ cho thấy vẫn duy trì vị thế dẫn đầu ở cả 3 lĩnh vực, kết quả chính thức sẽ được công bố trong thời gian tới.

Song song đó, Việt Nam cũng đang triển khai chương trình đánh giá diện rộng đối với học sinh lớp 5, lớp 9, lớp 11 về dạy và học (TALIS) do OECD tổ chức.

Kết quả đánh giá diện rộng cho thấy Việt Nam đang tiến nhanh tới việc hoàn thành cam kết Mục tiêu phát triển bền vững số 4 – SDG4: “Đảm bảo nền giáo dục chất lượng, công bằng, toàn diện và thúc đẩy cơ hội học tập suốt đời cho tất cả mọi người”, đồng thời đóng góp dữ liệu quan trọng cho chương trình đánh giá năng lực học sinh quốc gia và quốc tế.