Giám đốc ĐH Quốc gia Hà Nội làm Thứ trưởng Bộ GD&ĐT

Ngày 3/9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định tiếp nhận, điều động, bổ nhiệm lãnh đạo các bộ, cơ quan, trong đó có Bộ GD&ĐT cùng ĐH Quốc gia Hà Nội.

Cụ thể, tại Quyết định số 1889/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ điều động, bổ nhiệm ông Lê Quân, Chủ tịch Hội đồng, Giám đốc ĐH Quốc gia Hà Nội giữ chức Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Ông Lê Quân sinh năm 1974 tại Hà Nội, quê quán Quảng Ngãi. Ông là Tiến sĩ Khoa học quản trị tại Đại học tổng hợp Toulon (Cộng hòa Pháp), là chuyên gia về phát triển nguồn nhân lực và khởi nghiệp, được bổ nhiệm chức danh phó giáo sư năm 2009, giáo sư năm 2017.

Ông Lê Quân từng là Trưởng Ban Tổ chức Cán bộ ĐH Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN); Phó Giám đốc ĐHQGHN; Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau.

Trên cương vị Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, ông Lê Quân ghi dấu ấn với việc đẩy mạnh triển khai ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách hành chính.

Trong thời gian công tác tại Cà Mau trên cương vị Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, ông Lê Quân có nhiều đổi mới trong chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh này.

Ngày 24/6/2021, ông Lê Quân được bổ nhiệm là Giám đốc ĐH Quốc gia Hà Nội.

GS.TS Lê Quân giữ chức Thứ trưởng Bộ GD&ĐT (Ảnh: M. Hà).

Tại Quyết định số 1885/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ điều động, bổ nhiệm ông Hoàng Minh Sơn, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo giữ chức Chủ tịch Hội đồng, Giám đốc ĐH Quốc gia Hà Nội.

PGS.TS Hoàng Minh Sơn sinh năm 1969, quê quán tại tỉnh Hưng Yên. Trình độ chuyên môn: PGS.TS chuyên ngành Điều khiển - Tự động hóa

Tháng 10/2020, ông Hoàng Minh Sơn giữ chức Thứ trưởng Bộ GD&ĐT.

Trước đó, năm 2000-2014: Giảng viên Khoa Điện (nay là Viện Điện), Đại học Bách khoa Hà Nội; là Trưởng phòng đào tạo, Đại học Bách khoa Hà Nội

Năm 2006, ông được phong hàm Phó giáo sư.

Tháng 4/2014: Phó hiệu trưởng Đại học Bách khoa Hà Nội.

Tháng 7/2015: Hiệu trưởng Đại học Bách khoa Hà Nội.

Tháng 8/2020: Chủ tịch Hội đồng trường Đại học Bách khoa Hà Nội.

Tại Quyết định số 1887/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ điều động, bổ nhiệm ông Vũ Hải Quân, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng, Giám đốc Đại học Quốc gia TPHCM giữ chức Thứ trưởng Thường trực Bộ Khoa học và Công nghệ.

Các quyết định trên có hiệu lực kể từ ngày 3/9.

Ông Vũ Hải Quân, sinh năm 1974, là phó giáo sư, tiến sĩ ngành trí tuệ nhân tạo.

Năm 2001, ông nhận học bổng làm nghiên cứu sinh của Trường ĐH Trento, Italy. Ở đây, ông tham gia nhóm nghiên cứu về trí tuệ nhân tạo với đề tài về dịch tiếng nói đa ngôn ngữ.

Đầu năm 2005, ông bảo vệ thành công luận án tiến sĩ và nhận học bổng nghiên cứu sau tiến sĩ (postdoc) của trường ĐH Leuven, Vương quốc Bỉ.

Trở về nước năm 2007, PGS.TS Vũ Hải Quân tiếp tục công tác giảng dạy và nghiên cứu, đồng thời giữ nhiều chức vụ quan trọng tại Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐH Quốc gia TPHCM như: Trưởng phòng thí nghiệm Trí tuệ Nhân tạo (AILab), Giám đốc Trung tâm Đào tạo Quốc tế ITEC, Phó Hiệu trưởng nhà trường.

Tháng 10/2017, PGS.TS Vũ Hải Quân được Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc ĐH Quốc gia TPHCM. Hai nhiệm vụ chính của ông trên cương vị Phó Giám đốc ĐH Quốc gia TPHCM là nâng cao hình ảnh của nhà trường đối với khu vực và thế giới, gắn kết, phục vụ cộng đồng.

Năm 2021, PGS.TS Vũ Hải Quân được bổ nhiệm làm Giám đốc ĐH Quốc gia TPHCM.