Nam sinh trường chuyên hàng đầu TPHCM đạt thủ khoa kép đại học

Nguyễn Vũ Hoàng Phúc, cựu học sinh chuyên sinh trường THPT Lê Hồng Phong, TPHCM là thủ khoa “kép” đầu vào năm 2025 tại Trường Đại học Quốc tế (Đại học Quốc gia TPHCM) ở cả hai phương thức xét tuyển của trường.

Thủ khoa Nguyễn Vũ Hoàng Phúc (giữa) trong lễ nhận cờ truyền thống tại Trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia TPHCM (Ảnh: N.N).

Ở phương thức xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển, Hoàng Phúc đạt 30/30 điểm với thành tích học sinh giỏi hạng 3 môn sinh học toàn quốc. Ở phương thức xét tuyển bằng điểm thi THPT năm 2025, Phúc đạt số điểm 28,5/30 điểm.

Khi học phổ thông, Phúc sở hữu kết quả học tập "đáng nể" tại các trường chuyên hàng đầu. Cụ thể, điểm trung bình 10.0 suốt cả 4 năm học từ lớp 6 đến lớp 9 tại Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa (nay là Trường THCS - THPT Trần Đại Nghĩa); điểm trung bình 9,8 suốt cả 3 năm học lớp 10, 11, 12.

Với Phúc, những năm học ở trường chuyên, bên cạnh việc học từ thầy cô thì điều quan trọng là cậu sớm được “bơi” trong một môi trường có nhiều bạn bè giỏi để học từ bạn.

Cách học quan trọng nhất Phúc rút ra được là không ngại hỏi, không ngại mở rộng mối quan hệ để có cơ hội học tập từ mọi người xung quanh. Phúc hiểu rằng, kiến thức của một người luôn nhỏ bé, chính những người xung quanh sẽ giúp mình tìm được câu trả lời phù hợp.

Là dân chuyên sinh, từ sớm Phúc đã được định hướng để trở thành một bác sĩ nhưng cậu chọn lối đi khác khi theo học ngành Kỹ thuật Y sinh.

Điều này xuất phát từ việc Phúc đã sớm nhận ra tận trong sâu thẳm trái tim mình, bản thân không hợp để trở thành một bác sĩ. Phúc hay nói đùa với mọi người: "Học bác sĩ lâu quá, theo không nổi".

Nam thủ khoa cho biết, thu nhập khi ra trường đi làm là vấn đề em đã sớm quan tâm khi chọn ngành. Chính phúc đã cân nhắc và cùng mẹ trao đổi về vấn đề này một cách rõ ràng.

Thời điểm đó, Phúc giành thời gian tìm hiểu về nhu cầu việc làm của ngành Kỹ thuật Y sinh. Cậu nhận thấy, nền y tế Việt Nam đang phát triển nhanh, ngành học Phúc theo đuổi sẽ là một trong những ngành được dự báo phát triển mạnh trong thời gian tới.

Phúc cũng sớm xác định, thời gian đầu đi làm kinh nghiệm quan trọng hơn thu nhập. Cậu ưu tiên chọn ngành mình yêu thích và tin rằng khi bản thân đủ giỏi, cố gắng bám trụ với nghề đủ lâu thì sẽ có thu nhập tốt.

Tự nhận mình thuộc “thế hệ cợt nhả”, với Phúc cợt nhả được nhìn theo hướng tích cực, không xấu mà còn là một cách để chống chọi lại áp lực. Nhất là trong học tập, những điều vui vẻ liên quan đến kiến thức, bài học giúp Phúc nhớ bài kỹ hơn và nhìn vấn đề nhẹ nhàng hơn.

Chàng trai quan niệm: “Với áp lực học tập căng thẳng, những vấn đề nào mình vẫn còn cợt nhả được nghĩa là mình còn ổn, còn có thể xử lý được. Một khi không còn cười nổi, không thể bày trò vui thì đã là nghiêm trọng”.

Trước thực tế nhiều bạn trẻ ngày nay áp lực phải sống “một cuộc đời rực rỡ”, Nguyễn Vũ Hoàng Phúc cho biết việc sống rực rỡ hay không không phải là mục đích của mình.

Nguyễn Vũ Hoàng Phúc cùng giáo viên ở Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (Ảnh: N.N).

Mục tiêu của Phúc đơn giản là làm sao để có những dấu ấn tốt đẹp với những người thân thương hơn là phải cố chấp truy tìm những thứ xa vời, những thứ gọi là rực rỡ.

Chia sẻ về con đường phía trước, chàng trai 18 tuổi nói: “Em không cố sống cố chết để chạy theo những điều lấp lánh, những ánh rực rỡ của người khác. Em chọn cố gắng làm tốt từng chút, từng chút một trong những việc nhỏ mỗi ngày để tìm niềm vui, để gieo những điều tốt đẹp thay cho việc theo đuổi những thứ ngoài tầm tay”.