Thủ khoa Đại học Bách khoa 29,75 điểm tiết lộ bí mật: "Tôi từng thất bại"

Với số điểm 29,75 khối A00 (toán 10, lý 10, hoá 9,75) thi tốt nghiệp THPT, Lâm Minh Huy đã trở thành một trong những gương mặt nổi bật khi giành ngôi á khoa toàn quốc khối A00, đồng thời là thủ khoa của tỉnh Đắk Lắk, một trong bốn thủ khoa đầu vào Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia TPHCM.

Ngoài ra, Huy cũng đạt điểm cao ở kỳ thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TPHCM với mức điểm 1.101/1.200.

Thành tích ấy không chỉ là kết quả của trí tuệ mà còn là minh chứng cho sự kiên trì, kỷ luật và quyết tâm theo đuổi mục tiêu.

"Thất bại" không phải là dấu chấm hết

Ít ai biết rằng, trước khi đạt thành tích xuất sắc, cựu học sinh Trường THPT chuyên Lương Văn Chánh (Đắk Lắk) cũng từng trải qua không ít thất bại.

"Không phải lúc nào mình cũng đạt được kết quả như mong muốn. Có những kỳ thi mình vừa tham gia đã trượt, nhưng mình coi đó là bài học để rút kinh nghiệm cho lần sau", Huy kể.

Nam sinh cho biết thêm, dù từng khá mờ nhạt ở cấp 2, nhưng khi được học tập và rèn luyện trong môi trường tốt ở cấp 3, cậu đã tiến bộ nhanh hơn rất nhiều.

Đặc biệt, Huy nhớ nhất là lần thi thử môn vật lý tốt nghiệp THPT. Dù rất tự tin, kết quả chỉ đạt 7,75 điểm đã khiến cậu hoàn toàn hụt hẫng và bị sốc.

"Sau cú sốc đó, mình đã nghiên cứu lại cách học và nhận ra mình chưa thực sự hiểu sâu kiến thức lý thuyết. Mình đã quyết định ôn lại toàn bộ nội dung trong sách giáo khoa. Đây cũng là bài học giúp mình cải thiện điểm số rất nhiều sau này", Huy chia sẻ.

Thất bại đó không làm Huy nản lòng mà trở thành động lực để cậu bạn tìm ra phương pháp học hiệu quả hơn.

Tạo động lực từ những mục tiêu nhỏ

Với Huy, thành công đến từ việc có mục tiêu rõ ràng và lộ trình phù hợp ngay từ sớm.

“Suốt ba năm cấp 3, mình đã có mục tiêu và lộ trình rõ ràng cũng như phương pháp học phù hợp. Mình cứ kiên trì mỗi ngày thì dần dần sẽ đạt được những kết quả xứng đáng”, Huy bộc bạch.

Với Huy, có mục tiêu thì mới giữ được kỷ luật. Những mục tiêu ấy không cần lớn mà nên chia nhỏ ra và phải có kế hoạch cụ thể để từng bước đạt được nó.

Tuy vậy, Huy không lựa chọn học ngày học đêm mà chỉ duy trì việc học theo lịch trên lớp, kết hợp thêm các buổi học thêm. Thậm chí, giai đoạn ôn thi nước rút của Huy cũng chỉ bắt đầu sau Tết.

Song, Huy vẫn tự tin có thể chinh phục được kỳ thi với kết quả cao bởi việc xuất phát trễ cũng không phải là bất lợi vì vốn dĩ Huy đã có cái nền từ 3 năm cấp 3 rồi.

Minh Huy là 1 trong 4 sinh viên xuất sắc được nhận giấy khen và học bổng trong Lễ khai giảng tại Trường Đại học Bách Khoa, Đại học Quốc gia TPHCM (Ảnh: Tuyết Lưu).

Huy cho rằng tâm lý thoải mái là chìa khóa để giữ phong độ trong phòng thi. Cậu hiếm khi bị áp lực và luôn dành thời gian giải trí để tái tạo năng lượng. Những lúc rảnh, cậu lại tự ôn tập ở nhà, dành nhiều thời gian củng cố lý thuyết, tìm đề trên mạng để luyện thêm.

Bên cạnh việc học, nam thủ khoa luôn dành thời gian nghỉ ngơi hợp lý, coi đó là yếu tố quan trọng để giảm áp lực và tái tạo năng lượng trước khi quay lại với bài vở.

Ngoài ra, sự đồng hành của gia đình, thầy cô và bạn bè cũng là một yếu tố quan trọng giúp Huy có thể có được những kết quả như hiện tại.

“Trong quá trình học mình không đơn độc mà luôn có ba mẹ và thầy cô đồng hành. Ngoài ra, các bạn trong lớp rất giỏi nên đã giúp mình nhiều trong việc học”, nam thủ khoa chia sẻ.

Minh Huy không chỉ gây ấn tượng với thành tích học mà còn là gương mặt tiêu biểu trong nhiều cuộc thi, hoạt động khác (Ảnh: NVCC).

Huy nhìn nhận, để đạt thành công, không có yếu tố nào là nhỏ.

“Nếu mình không có môi trường học tập tốt thì khó tiến bộ nhanh, mà nếu không có phương pháp học tập phù hợp thì cũng không thể duy trì lâu dài. Mỗi yếu tố đơn lẻ đều sẽ góp phần cho một sự thành công lớn”, Huy khẳng định.

Không ngủ quên trên chiến thắng, Huy luôn nhắc nhở bản thân: “Dù đã đạt được kết quả như mong đợi thì vẫn nên tiếp tục cố gắng và kiên trì mỗi ngày để không bị bỏ lại phía sau”.

Huy nuôi dưỡng khát vọng chinh phục tri thức ở bậc đại học và quyết tâm theo đuổi ước mơ với ngành Kỹ thuật Điện - Điện tử tại Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia TPHCM.

Tuyết Lưu