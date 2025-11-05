Nam sinh làm game “Tiệm phở anh Hai” không thích chơi game, sợ nổi tiếng

Từng làm hơn 200 game trước khi bất ngờ nổi tiếng

Những ngày gần đây, cụm từ “Tiệm phở anh Hai” bất ngờ "sốt" trên các nền tảng tìm kiếm.

Ít ai biết "cơn sốt" này thực chất bắt nguồn từ một tựa game Việt mang tên "Brother Hai’s Pho Restaurant" (tạm dịch: "Tiệm phở của anh Hai"). Sản phẩm do một sinh viên năm cuối của ĐH Bách khoa Hà Nội thiết kế từ một chiếc máy tính cũ.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, T.A. - tác giả trò chơi - cho biết, ngày 23/10 em đăng tải game “Tiệm phở anh Hai” lên mạng. Trong vòng 5 ngày đầu, lượt xem và tải game gần như đứng im.

“Như những lần tải game khác trước đó, em không mấy quan tâm. Thế nhưng khoảng cuối tháng 10, chỉ sau một đêm, em bất ngờ khi lượt tải và xem game này tăng vọt”, T.A. cho hay.

Cha đẻ "Tiệm phở anh Hai" bỗng dưng nổi tiếng sau một đêm

Nam sinh cho biết, trong vòng 7 năm qua, lượt tải game của em trên mạng chỉ khoảng 10.000 thế nhưng sau khi ra mắt miễn phí “Tiệm phở anh Hai”, lượt tải tăng vọt lên 65 lần, tức 650.000.

Những năm qua, lượt theo dõi tài khoản game của T.A. trên mạng xã hội chỉ khoảng 100 người, nay tăng lên 1.000 và có khoảng 1 triệu lượt xem qua tài khoản.

Được biết “cha đẻ” của “Tiệm phở anh Hai” quê ở Đan Phượng, Hà Nội. Em từng là học sinh chuyên tin, Trường THPT chuyên ĐH Sư phạm Hà Nội.

T.A. thường tìm hiểu và tự làm rất nhiều dự án nhỏ về game từ khi học lớp 10. Phần lớn những dự án ấy đều không nổi tiếng và hầu hết đã bị xóa đi.

Tính đến nay, tổng số game em làm trong 7 năm được khoảng hơn 200, đã đăng tải lên mạng khoảng 4-5 game. "Tiệm Phở Anh Hai" chính là dự án đầu tiên khiến T.A. nổi tiếng trên mạng xã hội.

Tác giả trò chơi "Tiệm phở anh Hai" (Ảnh: Mỹ Hà).

Làm game nhưng không thích chơi game

Chia sẻ với phóng viên, T.A. cho hay, lâu nay thị trường game thường quan tâm đến các thể loại bắn súng, chém giết hoặc ma quỷ tâm linh. Vì vậy, T.A. đã chọn hướng đi mới để làm game. Nam sinh chọn phở bởi đó là món ăn truyền thống, kết hợp với yếu tố hình sự trong các bộ phim truyền hình của Việt Nam để thiết kế game mang phong cách riêng.

Tựa game "Brother Hai’s Pho Restaurant" lấy bối cảnh làng quê vùng Đan Phượng (Hà Nội), nơi người chơi hóa thân thành “anh Hai” - chủ quán phở ở “số 10 Đan Phượng”.

Trong game, người chơi sẽ vào vai Anh Hai, chủ một quán phở mới mở tại địa chỉ hư cấu số 10 Đan Phượng, thành phố Hà Nội.

Ban đầu, game chỉ như một trò chơi bán phở, nơi người chơi sẽ phải nấu và phục vụ phở cho các vị khách, ghi nhớ thói quen của khách, thu tiền, thối tiền sao cho chuẩn xác… Người chơi cũng cần phải để mắt và chăm sóc chú chó cưng của mình để tránh bị bắt trộm.

Tuy nhiên, càng chơi game, những bí mật về ngôi làng có tiệm phở của anh Hai dần được hé lộ, tạo nên những bất ngờ và kịch tính.

Mọi thứ tưởng như bình dị lại ẩn chứa những chi tiết kỳ lạ, từ cách khách hàng hành xử đến những biến cố bất ngờ trong quán. Một trong những yếu tố khiến trò chơi được yêu thích là sự chân thực đến từng chi tiết.

Từ nền gạch bông, tường sơn màu lá mạ, bàn nhựa xanh, đến lọ ớt và đũa đặt trên bàn, tất cả đều tái hiện đúng hình ảnh một quán ăn bình dân Việt Nam.

“Ban đầu, em nghĩ chỉ đặt tạm tên trò chơi là “Tiệm phở anh Hai”, sau này có ý tưởng khác sẽ thay đổi. Không ngờ trong rất nhiều bình luận trên mạng và qua thư điện tử gửi về, nhiều người rất thích thú và cảm ơn tên gọi cũng như giao diện trò chơi này vì sự gần gũi, đời thường”, tác giả trò chơi cho hay.

Theo “cha đẻ” của trò chơi, quê em không hề có tiệm phở số 10 Đan Phượng, đây là quán phở hư cấu nhưng sự nổi tiếng của trò chơi kéo theo địa chỉ này cũng được tìm kiếm không ngừng trên mạng xã hội.

Bản thân em cũng không thích chơi game vì thấy mất thời gian. "Em chỉ tìm hiểu cách sản xuất trò chơi từ những nhà sản xuất khác", nam sinh cho biết.

"Tiệm phở anh Hai" của nam sinh ĐH Bách khoa Hà Nội (Ảnh: Từ clip).

Không muốn đi vào vết xe của những người nổi tiếng

Theo nam sinh, sở dĩ em làm trò chơi này bởi ý tưởng kết hợp giữa công việc đời thường là bán phở với yếu tố hành động, bí ẩn qua các bộ phim hình sự của Việt Nam.

Nhân vật “Cậu Vàng” (trong tác phẩm Lão Hạc của Nam Cao) cũng được tác giả đưa vào khiến nhiều người thích thú. “Cậu Vàng” dựa trên hình mẫu có thật của một chú chó gần nhà T.A. nhưng đã chết từ lâu. T.A. Không ngờ hình ảnh ấy lại khiến nhiều người thích thú vì gần gũi.

Chỉ sau khoảng một tháng thực hiện, “Tiệm phở anh Hai” đã ra đời và được tác giả đăng tải phiên bản miễn phí đầu tiên trên mạng xã hội hôm 23/10 vừa qua.

Hiện T.A đang học tại Trường Công nghệ thông tin và Truyền thông, thuộc ĐH Bách khoa Hà Nội.

Tất cả các trò chơi của em, thậm chí cả “Tiệm phở anh Hai” đều có chi phí sản xuất 0 đồng và từ chiếc máy tính cũ được bố mẹ mua cho từ hồi năm nhất đại học.

Hình ảnh "Cậu Vàng" được đưa vào trò chơi (Ảnh: Mỹ Hà).

Tác giả thậm chí còn chưa được học lập trình game chuyên nghiệp nhưng em tự học mọi thứ miễn phí trên YouTube, tham gia các khóa học hoặc diễn đàn để chia sẻ khó khăn của bản thân. Em tự làm các dự án từ nhỏ đến lớn để hiểu những khó khăn khi làm game…

Do chưa có kinh nghiệm từ các dự án trước, em gặp một số khó khăn khi thực hiện “Tiệm phở anh Hai” như: Việc giới hạn dung lượng hoặc gây lỗi cho một bộ phần người chơi vì chưa phù hợp với cấu hình máy. “Em đang khắc phục các vấn đề đó”, nam sinh cho hay.

Chia sẻ về việc không muốn công bố danh tính trên báo chí và mạng xã hội sau khi nổi tiếng, nam sinh thú nhận, mặc dù em rất vui nhưng rút kinh nghiệm từ một số người nổi tiếng nhanh chóng trước đây, em muốn lùi lại bởi sợ ảnh hưởng đến tâm lý. Bản thân T.A. cũng đang phải tập trung học nên chưa sẵn sàng cho các câu chuyện ngoài xã hội.

Được biết sau khi trò chơi thu hút người dùng trên mạng xã hội, tác giả nhận được một số lời mời hợp tác để phát triển trò chơi hơn nữa nhưng em chưa vội vàng nhận lời.

“Trước mắt em muốn lắng nghe ý kiến của mọi người, sau đó suy nghĩ để lên kế hoạch cẩn thận hơn”, tác giả trò chơi cho biết.