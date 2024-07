Nam sinh khiếm thị trúng tuyển 6 trường đại học top đầu

Những ngày qua, căn nhà của gia đình nam sinh Đỗ Nam Khánh (cựu học sinh Trường THPT Phan Đình Phùng, Hà Tĩnh) ở đường Võ Liêm Sơn, phường Nam Hà, thành phố Hà Tĩnh rộn ràng hơn khi có nhiều bạn bè, hàng xóm, thầy cô đến hỏi thăm, chúc mừng.

Nam Khánh vừa hay tin trúng tuyển 6 trường đại học bằng hình thức xét học bạ và tuyển thẳng. Trong đó, nhiều trường thuộc top đầu như: Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội; Trường Đại học Sư phạm 1; Trường Đại học Công nghệ TPHCM…

Nam Khánh vui mừng khi biết tin trúng tuyển 6 trường đại học (Ảnh: Dương Nguyên).

Điều đó khiến nhiều người ngưỡng mộ, khâm phục nghị lực của Nam Khánh. Bởi, nam sinh có hoàn cảnh rất đặc biệt.

Khánh sinh ra và lớn lên thiếu hơi ấm của bố. Khánh và mẹ Nguyễn Thị Thanh Tình (39 tuổi) đều bị khiếm thị nhưng mẹ còn nhìn được đồ vật bằng ánh sáng yếu ớt. Đây là di chứng chất độc da cam vì ông ngoại Khánh từng đi bộ đội ở những chiến trường ác liệt.

Khi biết bệnh tình của cháu, bà Nguyễn Thị Lương (66 tuổi, bà ngoại Khánh) đưa cháu đến các bệnh viện, thực hiện nhiều ca phẫu thuật song không khả quan. Đến năm lớp 6, Khánh mất hẳn thị lực.

Nam Khánh ôn bài nhờ sự hỗ trợ của bà ngoại (Ảnh: Dương Nguyên).

Bằng nghị lực và khát khao tìm đến ánh sáng tri thức, Khánh không bỏ cuộc mà chuyển qua học chữ nổi. Để giúp tinh thần lạc quan hơn, cậu thường nghe nhạc.

Suốt nhiều năm qua, Nam Khánh đi học nhờ đôi mắt không nhìn rõ của người mẹ. "Bình thường, mẹ chở em đến trường bằng xe đạp. Hôm trời mưa hoặc đường sá đông người, mẹ sợ em ngã nên dắt bộ.

Hai mẹ con men theo vỉa hè và lối nhỏ về nhà. Ở lớp, em được thầy cô, bạn bè hỗ trợ học tập. Về nhà, bà ngoại đeo kính lão đọc chậm từng từ trong sách giáo khoa giúp em nâng cao kiến thức", Khánh chia sẻ.

Không phụ sự yêu thương của mọi người, Nam Khánh đã vượt khó, nhận được nhiều giải thưởng như đạt giải 3 cuộc thi Ươm hạt giống tâm hồn; giải nhì cuộc thi Go with you do mạng lưới khiếm thị Việt Nam tổ chức tại Hà Nội.

Trong 12 năm học tập, Nam Khánh dành được nhiều phần thưởng cao quý (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Năm 2023, Khánh là một trong 10 học sinh được Tỉnh đoàn Hà Tĩnh và Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Tĩnh tuyên dương học sinh vượt khó.

Cũng trong năm 2023, Khánh là đại biểu nhỏ tuổi nhất, một trong 21 cá nhân tiêu biểu toàn tỉnh được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh vì thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đến năm 2024, Khánh vinh dự đứng trong hàng ngũ của Đảng khi đang là học sinh Trường THPT Phan Đình Phùng.

Đặc biệt, Khánh đã trúng tuyển 6 trường đại học sau 12 năm miệt mài đèn sách. Trong đó, Nam Khánh quyết định sẽ vào học ngành Công tác xã hội, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội.

Khánh tiết lộ bản thân yêu ca hát, thích làm MC, muốn đứng trên sân khấu để truyền cảm hứng cho người đồng cảnh ngộ nên chọn vào trường phù hợp nhằm sớm thực hiện ước mơ.

Những ngày qua, Nam Khánh cùng người thân lên mạng tìm hiểu thông tin thuê nhà trọ, ký túc xá gần trường để chuẩn bị cho việc nhập học.