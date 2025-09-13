Nam sinh chia sẻ “câu thần chú 5 chữ đừng" để học tốt tại đại học

Lê Huỳnh Nhật Thanh, đảng viên trẻ, chàng sinh viên tài năng của khoa Công nghệ Thông tin, Trường Đại học Khoa học tự nhiên, đã có bài chia sẻ đầy ấn tượng trước hơn 4.500 tân sinh viên tại lễ khai giảng của trường được tổ chức ngày 12/9.

Bài học đầu tiên từ điểm 0

Đứng trên bục phát biểu, Thanh hồi tưởng lại 4 năm trước, khi nam sinh cũng như các bạn tân sinh viên, bắt đầu một hành trình mới.

Khác với buổi khai giảng trực tiếp và rộn ràng hôm nay, buổi lễ của Thanh 4 năm trước chỉ là màn hình chập chờn do mạng lag (tình trạng đường truyền internet bị chậm, không ổn định).

Thanh nói mình khi đó giống như một "tờ giấy trắng". Và cũng có lúc nam sinh phải đối mặt với cú sốc đầu tiên: điểm 0 giữa kỳ.

Sinh viên Lê Huỳnh Nhật Thanh chia sẻ tại lễ khai giảng năm học 2025-2026 (Ảnh: NT).

Thay vì gục ngã, nam sinh nhận ra rằng thử thách không phải là điều cần né tránh mà là một cơ hội.

"Nếu các bạn có đủ nỗ lực, các bạn sẽ vượt qua được thử thách đó và có thêm cho mình những bài học", sinh viên chia sẻ.

Nhờ sự nỗ lực, Thanh không chỉ vượt qua điểm 0 mà còn đạt điểm cao nhất lớp trong kỳ thi cuối kỳ. Anh ví hành trình đại học như một trò chơi nhập vai, nơi các bạn sẽ chinh phục những "con boss" (một thử thách lớn, một kẻ thù mạnh nhất) mang tên thử thách và chỉ cần nỗ lực từng chút một, các bạn sẽ vượt qua mọi khó khăn.

"Câu thần chú 5 chữ đừng" cho tân sinh viên

Để hành trình đại học thêm ý nghĩa, Nhật Thanh đã gửi gắm tới các tân sinh viên một câu thần chú gồm 5 chữ "đừng".

Thứ nhất, đừng sợ bỡ ngỡ. Ai cũng bắt đầu từ con số 0, từ những "tân binh". Các bạn sẽ sớm tìm được nhịp điệu riêng của mình.

Thứ hai, đừng nghĩ đại học chỉ là điểm số. Học tập là nhiệm vụ chính, nhưng đại học còn mang đến những trải nghiệm và kỹ năng quý giá. Điểm thấp không phải là thất bại, quan trọng là bạn học được gì từ đó.

Thứ ba, đừng sống khác biệt. Hãy mở rộng vòng tay, kết nối bạn bè, tham gia các hoạt động, câu lạc bộ, đội nhóm để xây dựng những mối quan hệ mới.

Thứ tư, đừng chỉ biết học. Hãy cân bằng giữa việc học tập và phát triển bản thân, giữa vật chất và tinh thần. Nam sinh khuyên đàn em tân sinh viên tham gia thể thao, đi làm tình nguyện hay chỉ đơn giản là đi ăn vặt cùng bạn bè cũng là cách để giữ cho mình sự cân bằng.

Cuối cùng, đừng sợ tìm kiếm sự hỗ trợ.

"Đây không phải là một trò chơi ở chế độ solo mode (chế độ chơi đơn, chỉ có một người chơi duy nhất). Khi gặp khó khăn, hãy tìm đến bạn bè, thầy cô hay phòng công tác sinh viên, sẽ luôn có người sẵn sàng lắng nghe và hỗ trợ bạn”, Lê Huỳnh Nhật Thanh chia sẻ.

Đại học là hành trình của tự chủ và trách nhiệm

Trong bài phát biểu khai giảng đầy tâm huyết, PGS.TS Trần Lê Quan, Hiệu trưởng nhà trường, đã căn dặn hơn 4.500 tân sinh viên mà theo thầy là những “hạt giống vàng” mà xã hội gửi gắm cho nhà trường.

Để từ đây, tài năng và trí tuệ của các em tiếp tục được nuôi dưỡng, tỏa sáng và cống hiến cho đất nước.

GS.TS Nguyễn Thị Thanh Mai và PGS.TS Trần Lê Quan khen thưởng tân sinh viên thủ khoa đầu vào (Ảnh: VNUHCM).

PGS.TS Trần Lê Quan khẳng định: "Đại học là hành trình của tự chủ và trách nhiệm. Ở bậc học này, không ai có thể thay các em đọc một cuốn sách đến trang cuối, cũng không ai có thể thay các em vượt qua một bài toán khó, nhưng nhà trường sẽ luôn đồng hành để các em có phương pháp đúng đắn, động lực bền bỉ và môi trường thuận lợi để phát triển”.

Thầy hiệu trưởng nhắn nhủ tân sinh viên hãy rèn luyện tinh thần học tập chủ động và sáng tạo, biết tận dụng sức mạnh của công nghệ nhưng đồng thời phải tỉnh táo, chọn lọc thông tin.

Tân sinh viên khoá 2025-2026 của trường cũng ghi dấu với nhiều gương mặt xuất sắc.

Ở phương thức xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT, hai thủ khoa là sinh viên Trương Văn Hùng (nhóm ngành Máy tính và Công nghệ thông tin) và sinh viên Huỳnh Tường Ân (ngành Trí tuệ nhân tạo) cùng đạt 29,75 điểm khối A00.

Ở phương thức xét tuyển bằng kết quả thi đánh giá năng lực, sinh viên Trần Như Khải (ngành Khoa học máy tính) giữ vị trí thủ khoa với 1.106 điểm. Ngoài ra, nhiều tân sinh viên còn ghi dấu ấn ở các cuộc thi học thuật quốc tế.