Nam sinh bị tai nạn, được tình nguyện viên đưa đón thi tốt nghiệp bằng ô tô

Sáng 27/6, trong buổi thi tốt nghiệp THPT môn ngữ văn, thí sinh Nguyễn Văn Huân (18 tuổi, học sinh lớp 12, Trường THPT Hương Khê, Hà Tĩnh) phải chống nạng đến điểm thi do chấn thương ở chân. Huân được các tình nguyện viên hỗ trợ đưa đón vào phòng thi.

Theo anh Phan Trọng Hùng, Bí thư Đoàn thanh niên thị trấn Hương Khê, nam sinh Nguyễn Văn Huân quê tại xã Hương Liên, một địa phương miền núi khó khăn của huyện Hương Khê.

Trước kỳ thi ít ngày, Huân gặp tai nạn ngã xe dẫn đến vỡ xương bánh chè đầu gối chân trái. Nam sinh đã được bác sĩ điều trị và sử dụng nẹp cố định nên đi lại phải dùng nạng.

Do nhà cách điểm thi Trường THPT Hương Khê khoảng 30km, gia đình quyết định thuê phòng trọ cách trường khoảng 1km cho nam sinh tiện dự thi và ôn bài.

Nắm được thông tin, Đoàn thanh niên thị trấn Hương Khê đã đến tìm gặp thí sinh này để động viên và lên phương án hỗ trợ đưa đón.

Sáng nay, các tình nguyện viên đã dùng ô tô chở Huân từ phòng trọ đến điểm thi rồi tiếp tục hỗ trợ nam sinh di chuyển lên tầng 2 để vào phòng thi.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024, Hà Tĩnh có 35 điểm thi với tổng số hơn 17.000 thí sinh đăng ký dự thi.

Tại 35 điểm thi, Tỉnh đoàn Hà Tĩnh huy động 35 đội thanh niên tình nguyện tiếp sức mùa thi với gần 1.500 người tham gia.

CSGT nhường mũ bảo hiểm, dùng xe đặc chủng chở thí sinh đến điểm thi

Trưa 27/6, đại diện Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an huyện Phú Vang (tỉnh Thừa Thiên Huế) cho biết cán bộ của đơn vị vừa hỗ trợ thí sinh đến điểm thi, kịp giờ vào làm bài thi môn ngữ văn.

Sáng cùng ngày, Đại úy La Minh Ty và Thượng úy Nguyễn Vũ Tuấn Kiệt, cán bộ Đội CSGT Công an huyện Phú Vang được phân công làm nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên tuyến Quốc lộ 49B, phục vụ các điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2024 trên địa bàn huyện.

CSGT Công an huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế dùng xe mô tô đặc chủng chở thí sinh đến điểm thi (Ảnh: Công an cung cấp).

Vào lúc 7h35, tại km 67+200 trên Quốc lộ 49B, đoạn xã Vinh Xuân (huyện Phú Vang), 2 cán bộ nói trên phát hiện một nữ thí sinh bị hỏng xe, phải đi bộ dọc đường để tới điểm thi, có khả năng bị trễ giờ thi.

Đại úy La Minh Ty đã lấy mũ bảo hiểm của Thượng úy Kiệt đội cho nữ sinh, đồng thời dùng xe mô tô đặc chủng chở em này đến điểm thi Trường THPT Vinh Xuân kịp thời.

Nữ chiến sĩ CSGT huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế tặng nước uống cho thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT năm 2024 (Ảnh: Công an cung cấp).

Được biết, để phục vụ kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024, các lực lượng nghiệp vụ Công an tỉnh Thừa Thiên Huế và công an các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn đã triển khai nhiều phương án, bố trí lực lượng bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng, chống cháy, nổ tại các khu vực diễn ra kỳ thi.

Lực lượng chức năng tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với các điểm thi, đoàn thanh niên tổ chức chương trình "Tiếp sức mùa thi", trao tặng nước, sữa, bút,.. tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh và cán bộ, giáo viên coi thi, sẵn sàng giúp đỡ phụ huynh, học sinh khi cần thiết.