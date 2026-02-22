Muốn học vượt lớp, học sinh phải trải qua quy trình xét duyệt như thế nào?

Học sinh muốn học vượt lớp phải qua hội đồng khảo sát

Quy định về học vượt lớp là nội dung được nhiều địa phương quan tâm khi góp ý cho dự thảo Thông tư ban hành Điều lệ trường phổ thông do Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) xây dựng.

Trong quá trình lấy ý kiến, TPHCM đề nghị làm rõ hơn quy trình khảo sát năng lực và tiêu chí xác định học sinh đủ điều kiện học vượt lớp, nhằm bảo đảm việc áp dụng thống nhất giữa các cơ sở giáo dục, tránh tình trạng đánh giá cảm tính.

Sở GD&ĐT Đồng Tháp cũng cho rằng khái niệm “phát triển sớm về trí tuệ” cần được quy định cụ thể hơn để làm căn cứ xem xét, thay vì chỉ nêu nguyên tắc chung.

Tiếp thu các góp ý, Bộ Giáo dục và Đào tạo giữ quan điểm học vượt lớp là trường hợp đặc biệt, chỉ áp dụng khi học sinh đáp ứng đồng thời các điều kiện về thể lực, trí tuệ, năng lực học tập và khả năng thích ứng tâm sinh lý. Việc xem xét không dựa trên mong muốn đơn thuần của gia đình mà phải qua quy trình đánh giá chính thức của nhà trường.

Học sinh thi lớp 10 tại TPHCM (Ảnh: Thuý Hương).

Cụ thể, bước đầu tiên, cha mẹ hoặc người đỡ đầu của học sinh phải có đơn đề nghị gửi nhà trường. Trên cơ sở đó, hiệu trưởng thành lập Hội đồng khảo sát, tư vấn với sự tham gia của lãnh đạo nhà trường, giáo viên trực tiếp giảng dạy học sinh, đại diện Ban đại diện cha mẹ học sinh.

Hội đồng này có trách nhiệm đánh giá toàn diện kết quả học tập, năng lực nhận thức, đặc điểm tâm sinh lý và khả năng thích ứng của học sinh trong môi trường học tập mới.

Sau khi có kết quả khảo sát, hiệu trưởng là người xem xét và quyết định việc cho phép học sinh học vượt lớp đối với từng trường hợp cụ thể.

Dự thảo không quy định cứng các bài kiểm tra để xác định năng lực học tập vượt trội của học sinh.

Học sinh lưu ban quá 3 năm xử lý như thế nào?

Liên quan quy định học sinh không được lưu ban quá 3 lần trong một cấp học, Sở GD&ĐT Lâm Đồng cho rằng quy định này chưa phù hợp với thực tiễn. Theo địa phương này, có những học sinh tiếp thu chậm, phải mất 2-3 năm mới hoàn thành yêu cầu của một lớp học.

Đặc biệt, với học sinh khuyết tật trí tuệ nhưng gia đình không đồng ý đưa đi giám định để xác nhận dạng khuyết tật, việc áp dụng cứng quy định có thể dẫn tới tình trạng “học ngồi nhầm lớp”, nhất là ở bậc tiểu học khi học sinh buộc phải lên lớp dù chưa đủ năng lực.

Cùng mối quan tâm, Sở GD&ĐT Lạng Sơn đề xuất nghiên cứu bổ sung cơ chế riêng đối với học sinh diện đặc biệt, cho phép xác định rõ thời gian lưu ban tối đa trong mỗi cấp học gắn với điều kiện hoàn thành chương trình cấp học đó.

Theo đơn vị này, quy định này sẽ giúp nhà trường có căn cứ xử lý các trường hợp học sinh cá biệt, nhất là học sinh khuyết tật, trong bối cảnh phụ huynh có nguyện vọng cho con học kéo dài ở một cấp học.

Sở GD&ĐT Tây Ninh và Sở GD&ĐT TPHCM cũng đề nghị có hướng dẫn cụ thể đối với những trường hợp học sinh lưu ban quá 3 lần trong một cấp học, làm rõ phương án hỗ trợ và lộ trình học tập, nhằm thống nhất cách áp dụng trên thực tế.

Sở GD&ĐT Khánh Hoà kiến nghị, cần quy định rõ học sinh lưu ban quá 3 lần trong một cấp học thì đưa vào diện nào.

Tiếp thu các ý kiến, Bộ Giáo dục và Đào tạo giữ nguyên nguyên tắc không để học sinh lưu ban quá 3 lần trong một cấp học. Trường hợp đặc biệt do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú quyết định trên cơ sở đề nghị của cơ sở giáo dục.