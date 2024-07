Một trường điều chỉnh đề án, hết cảnh "2 sinh viên thì 1 của TPHCM"

Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch vừa công bố đề án tuyển sinh đại học 2024 điều chỉnh thay cho đề án ngày 29/5/2024.

Thí sinh có thể xem đề án tuyển sinh đại học 2024 điều chỉnh của Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch TẠI ĐÂY

Ở đề án điều chỉnh này, trường dự kiến chỉ tiêu tuyển sinh năm 2024 là 1.530 CHO 12 ngành nghề, tăng thêm 50 chỉ tiêu so với đề án ban đầu.

Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch xét tuyển chung cả nước thay cho 50% thí sinh ở TPHCM (Ảnh minh họa: Hoài Nam).

Đáng chú ý, trong đề án tuyển sinh mới, trường gộp các mã TP/TQ (mã TP áp dụng cho thí sinh TPHCM, mã TQ áp dụng cho thí sinh ngoài TPHCM) thành một mã cho từng ngành đào tạo.

Ở bảng chỉ tiêu theo mã tuyển sinh chỉ còn một cột chung, bỏ chia cột chỉ tiêu giữa thí sinh TPHCM và thí sinh ngoài TPHCM.

Ở phần chỉ tiêu tuyển sinh trong đề án chỉnh sửa không còn nội dung "Chỉ tiêu tuyển sinh của các ngành được phân bổ 50% cho TPHCM để đáp ứng nhu cầu nhân lực y tế của thành phố, 50% còn lại dành cho tất cả các tỉnh ngoài TPHCM" như các năm trước đây.

Như vậy, từ năm 2024, Y khoa Phạm Ngọc Thạch bỏ hộ khẩu trong tuyển sinh, không còn "chia phần" giữa thí sinh TPHCM và thí sinh các tỉnh thành khác. Tất cả thí sinh trong cả nước đăng ký vào trường được xét tuyển chung, thay vì "cứ 2 sinh viên sẽ có 1 sinh viên ở TPHCM" như trước.

Mỗi ngành tại Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch chỉ còn một mã tuyển sinh chung cho cả nước (Ảnh: Nhà trường).

Là đơn vị đào tạo nguồn nhân lực y tế cho TPHCM, nhiều năm qua, Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch dành 50% chỉ tiêu cho thí sinh thường trú tại TPHCM.

Việc điều chỉnh xét tuyển chung thí sinh cả nước, bỏ hộ khẩu trong tuyển sinh của Trường Y khoa Phạm Ngọc Thạch từ năm nay được biết thực hiện theo yêu cầu của Bộ GD&ĐT.

Cụ thể, mới đây, Bộ GD&ĐT nhấn mạnh về các nguyên tắc cơ bản trong tuyển sinh, Trong đó, để bảo đảm công bằng đối với thí sinh về cơ hội dự tuyển, cơ sở đào tạo phải tuân thủ và bảo đảm không để thí sinh nào bị mất cơ hội dự tuyển do những quy định không liên quan tới trình độ, năng lực (trừ những quy định của Bộ Công an và Bộ Quốc phòng mang tính đặc thù trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh); hoặc do quy trình tuyển sinh gây phiền hà, tốn kém.

Bộ GD&ĐT lưu ý, khi tổ chức tuyển sinh các cơ sở đào tạo không được phân biệt đối tượng thí sinh giữa các vùng, địa phương, kể cả các cơ sở đào tạo trực thuộc tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương cũng không được phân biệt hai mã tuyển sinh cho 2 nhóm đối tượng khác nhau khi xét tuyển vào một ngành/chương trình đào tạo.