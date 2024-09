Một trường đại học tuyển sinh theo phẩm chất cá nhân

Ở hành trình này, các bạn sẽ học bài học đầu tiên: lắng nghe và trân trọng những cảm xúc cá nhân, khả năng phản tư (đánh giá, xem xét, phân tích tư duy, cảm xúc, mong muốn) ở từng giai đoạn trưởng thành để giúp tìm ra con đường phù hợp cho bản thân.

Các tân sinh viên khóa 2028 của Đại học Fulbright Việt Nam tại lễ khai giảng với chủ đề khám phá và trân trọng cảm xúc bản thân.

Khám phá và trân trọng hành trình cảm xúc của bản thân

Chủ đề của lễ khai giảng năm nay của Fulbright là "Embrace Your Inside Out" (Trân trọng chính mình) lấy cảm hứng từ bộ phim Inside Out của Disney hợp tác với Pixar. Thông điệp nhấn mạnh sự quan trọng của yếu tố cảm xúc trong quá trình phát triển bản thân, đồng thời khuyến khích sinh viên khám phá và trân trọng những cảm xúc khác nhau trong mỗi giai đoạn cuộc đời.

Tại buổi lễ, Tiến sĩ Marcia France, Phó hiệu trưởng phụ trách học thuật Đại học Fulbright Việt Nam chia sẻ sự thấu hiểu về hành trình cảm xúc của các tân sinh viên: từ hào hứng xen lẫn lo lắng khi bắt đầu hành trình mới ở môi trường mới đến chạnh lòng khi tạm xa gia đình. Cuộc sống ở đại học và ở bất cứ đâu cũng đầy những cảm xúc thăng trầm và đây là điều hoàn toàn bình thường.

Tiến sĩ Marcia gửi lời khuyên đến các tân sinh viên Fulbright, đó là trân trọng mọi cảm xúc của bản thân, nhưng không nên để cảm xúc tiêu cực nhất thời làm bạn nản chí hay định hình con người của bạn. Hành trình sắp tới ở Fulbright không chỉ là sự phát triển về trí tuệ, kỹ năng mà còn là sự trưởng thành về mặt cảm xúc.

Phó hiệu trưởng phụ trách học thuật của Fulbright, Tiến sĩ Marcia France chia sẻ tại lễ khai giảng.

Chia sẻ tại lễ khai giảng, Thủy Tiên, tân sinh viên khóa 28 và là chủ nhân học bổng "Hiệu trưởng từ Fulbright", nói: "Để miêu tả cảm xúc của mình hiện tại thì đó là bồi hồi, tò mò và phấn khởi. Mình bồi hồi vì trước đó đã là sinh viên ba năm nhưng giờ mình quyết định bắt đầu tiếp với Fulbright để theo đuổi ước mơ của bản thân. Mình tò mò về giáo dục khai phóng tại Fulbright và phấn khởi khi nghĩ về hành trình sắp tới tại Fulbright".

"Mình tò mò về giáo dục khai phóng và hành trình sắp tới tại Fulbright", tân sinh viên Thủy Tiên chia sẻ tại buổi lễ.

Thể hiện phẩm chất cá nhân với Fulbright

Trong quá trình tuyển sinh, ngoài năng lực và thành tích học tập, bộ hồ sơ ứng tuyển vào Fulbright cho phép các em thể hiện tiềm năng và hành trình khám phá bản thân thông qua trải nghiệm, hoạt động ngoại khóa và sản phẩm do các em tạo ra. Fulbright hướng đến sự phát triển toàn diện của sinh viên, dựa trên nền tảng phẩm chất cá nhân đó là sự ham học hỏi; thích thử thách và sáng tạo; sự quan tâm đến người khác.

"Đây cũng là một điểm đặc biệt trong tuyển sinh tại Fulbright khi nhà trường nhận ra một trong ba tố chất trên trong bộ hồ sơ của các em, Fulbright sẽ rộng mở chào đón các em. Mỗi hồ sơ sẽ được đánh giá một cách công bằng và toàn diện trên tất cả các khía cạnh và đặt trong hoàn cảnh, môi trường sống, văn hóa đặc thù của từng ứng viên - những khía cạnh khác mà điểm số, bài thi không thể hiện hết", đại diện Đại học Fulbright Việt Nam chia sẻ.

Với Fulbright, những phẩm chất cá nhân là đáng trân trọng, là giá trị cốt lõi của cộng đồng Fulbright. Do đó, hành trình của sinh viên ở Fulbright là sự phát triển về mặt học thuật, kỹ năng cùng sự trưởng thành về mặt cảm xúc thông qua những trải nghiệm và đóng góp với cộng đồng Fulbright và xã hội.

Fulbright tuyển sinh dựa trên phẩm chất cá nhân và đánh giá toàn diện trên những khía cạnh khác nhau, bên cạnh năng lực và thành tích học tập của mỗi ứng viên.

Tân sinh viên Thụy Kha, chủ nhân học bổng Nguyễn-Phương Family cho 100% học phí của Fulbright chia sẻ lý do chọn Fulbright bởi cách tiếp cận giáo dục tập trung vào yếu tố con người. "Quá trình tuyển sinh không đặt nặng vào thành tích hay GPA và những câu hỏi được đặt ra là bạn là ai? bạn có thể làm gì cho xã hội? đã giúp mình được phản tư rất nhiều trong quá trình chuẩn bị hồ sơ. Mình cảm thấy được chào đón và trân trọng tại đây", Kha chia sẻ.

Trường Đại học Fulbright Việt Nam với triết lý giáo dục khai phóng luôn hướng đến việc khám phá bản thân, hiểu mình để từ đó nắm bắt tốt các cơ hội và bước ra thế giới. Với quy trình tuyển sinh đề cao phẩm chất cá nhân, Fulbright tạo cơ hội công bằng cho tất cả mọi người và tìm kiếm những ứng viên với năng lực riêng biệt và bản sắc cá nhân để bước tiếp hành trình khai phóng tiềm năng bản thân với cộng đồng Fulbright.