Hai đại học có 105 nhà giáo đạt chuẩn giáo sư, phó giáo sư 2025

Chủ tịch Hội đồng Giáo sư Nhà nước đã ký quyết định chính thức công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2025 cho 900 ứng viên trong cả nước.

Lễ bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư tại Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia TPHCM đầu năm 2024 (Ảnh: N.Q).

Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Quốc gia TPHCM là hai đại học có số lượng nhà giáo, nhà khoa học đạt chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư cao nhất trong cả nước.

Chỉ riêng ở hai cơ sở giáo dục này, năm nay có 105 ứng viên được công nhận đạt chuẩn giáo sư, phó giáo sư.

Cụ thể, Đại học Quốc gia Hà Nội có nhiều ứng viên đạt chuẩn nhất cả nước với 54 người, gồm 8 giáo sư và 46 phó giáo sư.

Trong 8 tân giáo sư của đại học này, người trẻ nhất là ông Bùi Thanh Tùng, 43 tuổi, Trường Đại học Y dược, được công nhận là giáo sư ngành Dược học.

TS Đỗ Quang Lộc, giảng viên tại khoa Vật lý, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên là tân phó giáo sư trẻ nhất cả nước được công nhận năm nay.

Đại học Quốc gia TPHCM có 51 ứng viên đạt chuẩn, gồm 8 người đạt chuẩn chức danh giáo sư và 43 người đạt chuẩn chức danh phó giáo sư.

Trong 8 tân giáo sư, có 5 người thuộc Trường Đại học Bách khoa và 3 người đến từ Trường Đại học Khoa học Tự nhiên.

Người trẻ tuổi nhất Đại học Quốc gia TPHCM đạt chuẩn chức danh giáo sư năm nay là bà Trần Thị Thanh Vân, 45 tuổi, đến từ Trường Đại học Khoa học Tự nhiên.

Ông Lê Kim Hùng, 35 tuổi, Trường Công nghệ Thông tin là tân phó giáo sư trẻ Đại học Quốc gia TPHCM năm nay.

Các cơ sở giáo dục đại học có nhiều tân giáo sư, phó giáo sư năm 2025 kế tiếp như Đại học Bách khoa Hà Nội 30 người, Đại học Cần Thơ và Trường Đại học Y dược TPHCM cùng 22 người, Trường Đại học Xây dựng 20 người...