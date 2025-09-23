Một tiết dạy thêm của giáo viên được trả gấp rưỡi thù lao theo quy định mới

Theo đó, mỗi tiết dạy thêm của giáo viên được tính bằng 1,5 lần tiền lương một tiết dạy thông thường. Tổng tiền lương dạy thêm giờ cho một năm học bằng tổng số tiết dạy thêm trong năm đó nhân với thù lao của mỗi tiết dạy thêm.

Về thù lao của mỗi tiết dạy thông thường, thầy cô làm việc trong trường mầm non, trường phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên, trường dự bị đại học, trường chuyên biệt và nhà giáo giáo dục nghề nghiệp áp dụng công thức tính sau:

Đối với nhà giáo trong trường đại học, cao đẳng sư phạm, trường đào tạo bồi dưỡng của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, trường chính trị cấp tỉnh, tiền lương một tiết dạy thông thường được xác định như sau:

Bộ quy định tổng số tiết dạy thêm trong một năm học của một nhà giáo không được quá 200 tiết.

Trường hợp tổng số tiết dạy thêm trong một năm học của nhà giáo vượt quá 200 tiết do môn học không thể bố trí đủ người giảng dạy thì người đứng đầu cơ sở giáo dục phải thông báo bằng văn bản cho cơ quan có thẩm quyền.

Giáo viên và học sinh Trường Tiểu học Trưng Vương, Thái Nguyên (Ảnh: Quyết Thắng).

Bên cạnh đó, các nhiệm vụ đã nhận tiền thù lao hoặc tiền phụ cấp thì không được quy đổi thời gian thực hiện nhiệm vụ ra tiết dạy hoặc giảm định mức tiết dạy để tính tiền lương dạy thêm giờ trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

