Hà Nội sắp xếp, điều chỉnh mô hình tổ chức các trường THPT

Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn vừa ký ban hành Công văn số 5200 về việc sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp Nhà nước, tổ chức bên trong hệ thống hành chính nhà nước.

Theo đó, thực hiện các chủ trương của Trung ương về tinh gọn bộ máy, trong lĩnh vực giáo dục, UBND Thành phố yêu cầu Sở GD&ĐT chịu trách nhiệm căn cứ định hướng của Ban Chỉ đạo về tổng kết thực hiện Nghị quyết số 18 đề xuất phương án sắp xếp, điều chỉnh mô hình tổ chức các trường trung học phổ thông (nếu cần thiết) theo hướng thuận tiện phục vụ nhu cầu của người dân, học sinh.

Đồng thời, Sở lên phương án hợp nhất trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên thành trung học nghề tương đương cấp trung học phổ thông trực thuộc Sở GD&ĐT để cung ứng dịch vụ công theo khu vực liên phường, xã.

Thí sinh thi lớp 10 năm 2025 (Ảnh: Hải Long).

Đối với cơ sở dạy nghề, phương án sắp xếp theo hướng chỉ có tối đa 3 trường dạy nghề, không tính các trường tự bảo đảm chi thường xuyên trở lên.

Đồng thời, thành phố cũng giao UBND xã, phường đề xuất phương án sắp xếp, điều chỉnh mô hình tổ chức các trường trung học cơ sở, tiểu học, các trường liên cấp, mầm non công lập hiện có.

Các sở, ngành, địa phương có trách nhiệm hoàn thành việc xây dựng phương án sắp xếp và gửi về Sở Nội vụ trước ngày 24/9 để tổng hợp, trình UBND Thành phố báo cáo Ban Chỉ đạo Trung ương.

Hà Nội là một trong những địa phương có quy mô giáo dục lớn nhất cả nước. Toàn thành phố có 2.954 trường học mầm non, phổ thông, gần 2,3 triệu học sinh và 143.000 giáo viên. Về quy mô trường THPT, Hà Nội có 125 trường công lập, 3 trường công lập tự chủ tài chính, 125 trường tư thục, 4 trường quốc tế, 1 trường có yếu tố nước ngoài và 29 trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên.