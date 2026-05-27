Kỳ thi năng lực bị tố “đạo" đề thi, Đại học Quốc gia TPHCM lên tiếng

Ngày 27/5, trên mạng xã hội liên tục lan truyền thông tin phản ánh về đề thi đánh giá năng lực đợt 2 năm 2026 của Đại học Quốc gia TPHCM.

Cụ thể, một thí sinh dự thi tại điểm thi ở TP Huế phản ánh mã đề 259 gặp lỗi kỹ thuật. Theo đó, ở câu 66, phần nội dung trên đề bị in mờ, gây khó khăn cho thí sinh trong việc quan sát, đọc hiểu và làm bài.

Câu 68 lại bị thiếu thông tin khi cung cấp không đầy đủ dữ kiện dẫn đến việc không có đáp án nào trong tất cả các lựa chọn được đưa ra là phù hợp.

Thí sinh tham dự kỳ thi đánh giá năng lực đợt 2 năm 2026 của Đại học Quốc gia TPHCM (Ảnh: Nam Sơn).

Một trường hợp khác cũng đặt ra nghi vấn về tính bảo mật của đề thi khi cho rằng một số câu hỏi trong đề có dấu hiệu trùng lặp, thậm chí có nội dung được lấy nguyên bản từ đề thi của các đơn vị khác hoặc từ đề thi ở nước ngoài.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, TS Nguyễn Quốc Chính, Giám đốc Trung tâm Khảo thí và Đánh giá Chất lượng Đào tạo, Đại học Quốc gia TPHCM, cho biết đơn vị này đã ghi nhận các phản ánh của thí sinh liên quan đến đề thi.

Theo TS Nguyễn Quốc Chính, kỳ thi đang trong giai đoạn chấm và quét bài thi. Theo quy trình bảo mật, ở thời điểm này không ai được tiếp cận đề thi và đáp án, do đó chưa có cơ sở để đưa ra đánh giá về nội dung đề thi như các phản ánh nêu trên.

Dự kiến, trong ngày mai (28/5), sau khi hoàn tất quy trình chấm thi, bộ phận chuyên môn sẽ tiến hành tiếp cận đề thi để kiểm tra, xác minh cụ thể các phản ánh từ thí sinh.

TS Nguyễn Quốc Chính cho biết, sau khi rà soát và xác minh các thông tin liên quan, đơn vị sẽ có phản hồi chính thức gửi đến báo chí.

Kỳ thi đánh giá năng lực đợt 2 năm 2026 của Đại học Quốc gia TPHCM diễn ra vào ngày 24/5 với hơn 170.000 thí sinh dự thi. Trong đó, gần 110.000 thí sinh đã thi đợt 1, tiếp tục thi đợt 2.

Đây là số lượng thí sinh đông nhất trong một đợt thi kể từ khi kỳ thi được tổ chức lần đầu vào năm 2018. Đồng thời, số thí sinh đăng ký thi đợt 2 trong cùng một năm cũng cao nhất từ trước đến nay.