Món quà của thầy hiệu trưởng dành cho bé trai nghi bị bố và mẹ kế bạo hành

Những ngày điều trị tại Trung tâm Y tế Tân Kỳ, em N.H.T. (12 tuổi, trú xã Vân Du, Nghệ An) liên tục được nhiều tổ chức, cá nhân và nhà hảo tâm đến thăm hỏi, động viên.

T. là cậu bé trong vụ việc nghi bị cha và mẹ kế bạo hành gây xôn xao dư luận những ngày qua. Hình ảnh em với những vết bầm tím trên cơ thể khiến nhiều người không khỏi xót xa.

Thầy Hoàng Văn Trung đến thăm em T. tại Trung tâm Y tế Tân Kỳ và nhận đỡ đầu em đến hết lớp 12 (Ảnh: P. Lan).

Chiều 17/5, đại diện Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Vân Du, giáo viên Trường Tiểu học Tô Bá Ngọc, cùng các nhà hảo tâm đã đến bệnh viện trao quà, hỗ trợ em trong thời gian điều trị.

Tại đây, điều khiến nhiều người xúc động là quyết định của thầy Hoàng Văn Trung, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đại Thành (xã Vân Du) khi nhận đỡ đầu em T. đến hết năm học lớp 12.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, thầy Hoàng Văn Trung cho biết khi nắm được hoàn cảnh éo le của em T., ông không khỏi day dứt và lo lắng cậu bé có thể phải dang dở việc học vì thiếu thốn cả vật chất lẫn tình cảm trong thời gian dài.

Cô Phạm Thị Lan (bên trái) cho biết chỉ sau 3 ngày kêu gọi, các nhà hảo tâm trên cả nước đã chung tay hỗ trợ gần 179 triệu đồng giúp em T. vượt qua khó khăn (Ảnh: P. Lan).

“Tôi quyết định nhận hỗ trợ cháu đến hết lớp 12. Mỗi tháng tôi hỗ trợ 300.000 đồng, đầu năm học sẽ mua sách giáo khoa cho cháu.

Dù cháu không học ở trường tôi nhưng với trách nhiệm của một người thầy và một công dân trong xã hội, tôi mong cháu có cơ hội tiếp tục đến trường”, thầy Trung chia sẻ.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, cô Phạm Thị Lan, Tổng phụ trách Đội Trường Tiểu học Tô Bá Ngọc, cho biết chỉ sau 3 ngày kêu gọi, các nhà hảo tâm trên cả nước đã gửi hỗ trợ gần 179 triệu đồng cho em T..

“Nhà trường sẽ phối hợp với chính quyền địa phương và gia đình làm sổ tiết kiệm cho cháu từ số tiền được hỗ trợ, để em có thêm điều kiện học tập và một chỗ dựa cho tương lai sau này”, cô Lan chia sẻ.

Sau biến cố xảy ra, em T. cùng bà nội là bà Phan Thị Hoàn (76 tuổi) hiện được chị Tuyết đón về chăm sóc, nuôi dưỡng (Ảnh: P. Lan).

Theo cô Lan, T. từng là học sinh cũ của cô từ bậc tiểu học. Cha mẹ ly hôn từ sớm, em sống cùng bà nội tuổi cao, mắt mờ trong căn nhà nhỏ thiếu thốn đủ bề.

“Điều khiến giáo viên đau lòng nhất không phải học trò học chưa tốt, mà là việc các em phải lớn lên trong thiếu thốn tình thương. Khi biết T. bị đánh đập dẫn đến cơ thể có nhiều vết thương, ai cũng xót xa”, cô Lan nghẹn ngào.

Bà Phan Thị Tuyết (43 tuổi, cô ruột em T.) cho biết gia đình rất xúc động trước sự quan tâm, sẻ chia của cộng đồng dành cho cháu bé trong lúc khó khăn nhất.

Theo bà Tuyết, trước mắt gia đình sẽ dùng một phần tiền hỗ trợ để mua xe đạp giúp T. thuận tiện đến trường. Số còn lại sẽ được gửi tiết kiệm nhằm chăm lo việc học lâu dài cho em.

Trao đổi với phóng viên, chị H., mẹ cháu T. cho biết sức khỏe của em hiện cơ bản đã ổn định. Tuy nhiên, một bên mắt của cháu vẫn còn bầm tím, tụ máu nên các bác sĩ tiếp tục theo dõi và điều trị.