Làm rõ thông tin học sinh lớp 6 nghi bị mẹ kế bạo hành

Sáng 13/5, trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Hoàng Văn Tuấn, Chủ tịch UBND xã Vân Du, tỉnh Nghệ An, cho biết địa phương đã vào cuộc sau khi nhận phản ánh liên quan đến cháu T., học sinh lớp 6 Trường THCS Đại Minh bị bạo hành.

Cháu T. mắt bị thâm tím nghi bị mẹ kế bạo hành (Ảnh: Nguyễn Văn).

Theo lãnh đạo UBND xã Vân Du, cháu T. hiện sống cùng bố và mẹ kế tại xóm 7. “Ngay khi nắm sự việc, tôi đã liên hệ với Ban cán sự xóm và Ban giám hiệu nhà trường để tìm hiểu tình hình. UBND xã cũng giao cán bộ phụ trách công tác trẻ em phối hợp Công an xã làm việc với các cá nhân liên quan”, ông Tuấn nói.

Ông Tuấn cho biết quan điểm của địa phương là xử lý nghiêm nếu phát hiện hành vi bạo hành trẻ em. “Mình là người ngoài nhìn vào còn thấy xót xa, huống hồ là người thân trong gia đình. Chúng tôi yêu cầu các lực lượng chức năng bảo vệ quyền lợi chính đáng cho cháu bé”, vị lãnh đạo địa phương chia sẻ.

Đại diện Công an xã Vân Du cho biết đơn vị đã mời gia đình cùng những người liên quan lên làm việc để phục vụ quá trình kiểm tra, xác minh.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục xử lý theo quy định pháp luật.