Công an xác minh thông tin nam sinh lớp 12 bị đánh ở trường

Trên mạng xã hội xuất hiện clip ghi lại cảnh một nam sinh bị nhóm thanh niên rượt đuổi và liên tục dùng mũ bảo hiểm hành hung ngay trong trường học.

Theo nội dung clip, ba thanh niên liên tục dùng mũ bảo hiểm đánh vào vùng đầu và mặt một nam sinh trong khuôn viên trường. Chỉ đến khi nạn nhân bị chảy máu, nhóm người này mới rời đi.

Hình ảnh nam sinh bị nhóm người lạ dùng mũ bảo hiểm đánh ở trường học (Ảnh: Cắt từ clip người dân cung cấp).

Qua tìm hiểu, sự việc xảy ra tại Trường THPT Cẩm Thủy 1, xã Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa.

Ngày 13/5, trao đổi với phóng viên báo Dân trí, ông Nguyễn Thọ Bảo, Hiệu trưởng Trường THPT Cẩm Thủy 1, xác nhận vụ việc xảy ra tại khu vực nhà trông giữ xe của nhà trường.

Theo ông Bảo, vụ việc xảy ra vào giờ tan học buổi sáng, cách đây khoảng 10 ngày. Nam sinh bị đánh trong clip là em P.H.S. (lớp 12A12).

Nhóm người hành hung em S. không phải là học sinh của trường. Nhóm này đã leo qua tường rào vào khu vực nhà để xe lúc em S. lấy xe về và hành hung nam sinh này.

“Sau khi xảy ra sự việc, nhà trường đã báo cáo Công an xã Cẩm Thủy để vào cuộc kiểm tra, xác minh, đồng thời đưa em học sinh bị đánh đến bệnh viện điều trị. Hiện nam sinh đã trở lại lớp và học tập bình thường. Đến nay, cơ quan công an vẫn đang làm việc với các bên liên quan, nhà trường chưa nhận được kết luận về vụ việc”, ông Bảo nói.