Bỏ bằng tốt nghiệp THCS, học sinh được công nhận tốt nghiệp như thế nào?

Theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục có hiệu lực từ ngày 1/1 năm nay, bằng tốt nghiệp THCS không còn nằm trong hệ thống văn bằng của giáo dục quốc dân.

Quy chế mới được Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành cũng thể hiện rõ, các văn bằng của hệ thống giáo dục quốc dân chỉ còn: bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, bằng trung học nghề, bằng trung cấp, bằng cao đẳng, bằng cử nhân, bằng thạc sĩ, bằng tiến sĩ và văn bằng chương trình đào tạo chuyên sâu của một số ngành, lĩnh vực đặc thù.

Quy định này đồng nghĩa với việc bỏ khái niệm “xét công nhận tốt nghiệp THCS”. Học sinh học hết lớp 9 sẽ được hiệu trưởng nhà trường xác nhận trực tiếp trong học bạ việc hoàn thành chương trình THCS hoặc tương đương nếu đủ điều kiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Học sinh TPHCM thi vào lớp 10 (Ảnh: Thuý Hường).

Bằng tốt nghiệp THCS đã được cấp trước ngày 1/1/2026 vẫn tiếp tục có giá trị pháp lý để sử dụng trong học tập, tuyển dụng và các giao dịch dân sự theo quy định của pháp luật.

Theo quy định cũ, để được công nhận tốt nghiệp, học sinh phải hoàn thành chương trình giáo dục THCS trong năm học lớp 9. Độ tuổi không quá 21 tuổi đối với học sinh học chương trình giáo dục phổ thông và từ 15 tuổi trở lên đối với học sinh học chương trình giáo dục thường xuyên.

Trường hợp học sinh chưa được công nhận hoàn thành chương trình THCS do kết quả học tập hoặc rèn luyện cả năm xếp loại “Chưa đạt”, học sinh được kiểm tra, đánh giá lại các môn học theo quy định để được công nhận hoàn thành chương trình.

Đối với học sinh chưa được công nhận hoàn thành chương trình do nghỉ học quá 45 buổi trong năm học lớp 9, người học phải học lại lớp 9 trước khi được xem xét công nhận hoàn thành chương trình.