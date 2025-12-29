Mạo danh đại học lớn nhất nước để tuyển cán bộ, kêu gọi từ thiện

Trưa 29/12, Đại học Quốc gia TPHCM phát đi cảnh báo khẩn về việc thời gian gần đây, Fanpage mang tên “Tuyển dụng VNU - HCM” và Website “VNU - Cùng các em đến trường” thường xuyên sử dụng tên gọi, logo và hình ảnh của Đại học Quốc gia TPHCM, gây hiểu nhầm cho cộng đồng.

Thông tin tuyển dụng cán bộ nhân viên giả mạo Đại học Quốc gia TPHCM (Ảnh: N.T).

Đáng chú ý, theo Đại học Quốc gia TPHCM, các trang mạo danh này đã yêu cầu ứng viên và người truy cập đóng tiền, tham gia khảo sát hoặc thực hiện một số thủ tục không đúng với quy trình tuyển dụng chính thức của Đại học Quốc gia TPHCM.

Bên cạnh đó, các đối tượng còn kêu gọi quyên góp từ thiện với nội dung không đúng sự thật, tiềm ẩn nguy cơ lừa đảo.

Theo tin tuyển dụng giả mạo Đại học Quốc gia TPHCM đăng tải, một thông báo đăng tin tuyển cán bộ, nhân viên với quy trình gồm 3 vòng: nộp hồ sơ, thi tuyển và phỏng vấn. Ở phần cuối thông báo có đóng dấu đỏ và ghi tên người ký là Phó Giám đốc Nguyễn Thị Thanh Mai.

Còn một thông báo khác đưa ra mô tả công việc như thực hiện giảng dạy; chuẩn bị giáo án, tài liệu; hỗ trợ các dự án nghiên cứu, hợp tác...

Đại học Quốc gia TPHCM cho rằng đây là những hành vi xâm phạm uy tín của đơn vị và có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Đơn vị này khẳng định, mọi thông tin tuyển dụng, hoạt động thiện nguyện và thông báo chính thức của Đại học Quốc gia TPHCM chỉ được đăng tải trên Website và Fanpage chính thống của đơn vị.

Theo Đại học Quốc gia TPHCM, chương trình "VNU - Cùng các em đến trường” cũng giả mạo đơn vị này (Ảnh: N.T).

Qua đó, khuyến cáo phụ huynh, sinh viên và cộng đồng tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, không chuyển tiền và không tham gia bất kỳ hoạt động nào xuất phát từ trang mạo danh. Đồng thời, chủ động kiểm chứng thông tin để tránh bị lợi dụng, lừa đảo.